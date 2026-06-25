Weekend a Misano tra musica e filosofia: venerdì il concerto di Marco Ligabue

Al Parco del Sole di Misano Brasile ospiterà una nuova Serata Family, appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con animazione e divertimento

Musica, filosofi sotto le stelle e intrattenimento per tutta la famiglia: sono gli ingredienti da gustare nel weekend a Misano Adriatico.

Domani sera, in Piazza Repubblica, prenderà il via la rassegna musicale Friday Night, che accompagnerà l'estate misanese con dieci appuntamenti, ad ingresso libero, in programma ogni venerdì alle ore 21.30. Ad inaugurare il cartellone sarà il cantautore e chitarrista Marco Ligabue, fratello minore di Luciano Ligabue e membro della Nazionale Italiana Cantanti, che porterà sul palco, insieme alla sua band, le sue canzoni e le cover italiane rivisitate in chiave rock nell’ambito del suo tour “Festa di piazza”.

Sempre domani, alle ore 21.30, il Parco del Sole di Misano Brasile ospiterà una nuova Serata Family, appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con animazione e divertimento.

Protagonista sarà anche la cultura con il secondo appuntamento del Festival Filosofico “Conosci te stesso – Il tempo della fragilità”, inaugurato questa sera da Franco Arminio. Domani alle ore 21.15, in Piazzale Colombo a Portoverde, la sociolinguista Vera Gheno presenterà l'intervento “Per fortuna sono fragile”, un percorso dedicato al valore delle parole e alla necessità di riconoscere errori, limiti e fragilità come elementi fondamentali dell'esperienza umana.

La rassegna filosofica si concluderà sabato 27 giugno alle ore 21.15 nel Giardino della Biblioteca Comunale con la filosofa e scrittrice Michela Marzano. L'incontro, dal titolo “Fragili insieme: adulti e adolescenti?”, offrirà una riflessione sulle difficoltà delle nuove generazioni e sul rapporto tra il disagio giovanile e le fragilità del mondo adulto, nella ricerca di un nuovo linguaggio capace di dare voce alle vulnerabilità contemporanee.

Sabato sera torna inoltre uno degli appuntamenti ricorrenti dell'estate misanese. Alle ore 21.30, in Piazza Repubblica, spazio al Varietà a cura della First Animazione.

Domenica 28 giugno il fine settimana si chiuderà all'insegna del movimento e del divertimento con “A Tutto Ballo”. Alle ore 21.30 il Parco del Sole di Misano Brasile si trasformerà in una pista da ballo all'aperto in compagnia dei maestri Andrea e Nicole.