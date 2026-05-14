Weekend a Riccione: cosa fare dal 14 al 17 maggio tra mostre, cinema e grandi eventi

Dal cinema all’Africa Occidentale, dai saggi musicali allo sport: Riccione non si ferma

Il fine settimana a Riccione si preannuncia ricco di appuntamenti, con una proposta culturale e ricreativa capace di coinvolgere un pubblico di ogni età. Dalle mostre d’arte e fotografia al cinema d’autore, fino ai saggi musicali e alle grandi competizioni sportive, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove l’intrattenimento educativo per i più piccoli si intreccia con esposizioni e momenti di socialità.

“La salita”, un film sulla rinascita attraverso il teatro: il 14 maggio al Cinepalace

Giovedì 14 maggio la rassegna “Il Cinema d’autore” propone la proiezione del film “La salita”, tra i titoli più apprezzati della stagione cinematografica. Si tratta dell’esordio alla regia di Massimiliano Gallo, interprete amato dal pubblico per i ruoli al cinema con registi come Paolo Sorrentino, Ferzan Özpetek e Matteo Garrone, oltre che per il successo televisivo nelle serie “Imma Tataranni - Sostituto procuratore” e “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Il film, presentato al Bif&st – Bari International Film & TV Festival, ha ottenuto il Premio Autoclub per la Migliore Opera Prima. Ispirato a una storia vera e al grande Eduardo De Filippo, il racconto prende spunto da quanto accadde nel 1983, quando il bradisismo danneggiò il carcere femminile di Pozzuoli e alcune detenute furono trasferite a Nisida. In quel contesto intervenne Eduardo De Filippo che, da poco nominato senatore a vita, fece costruire un teatro all’interno del carcere e vi mise in scena il primo spettacolo teatrale realizzato in un Istituto penitenziario minorile italiano, con professionisti sul palco accanto ai detenuti. A impreziosire la narrazione contribuisce la colonna sonora originale firmata da Enzo Avitabile, che aggiunge ulteriore forza emotiva e atmosfera a un debutto registico accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Colori, natura incontaminata e tradizioni dell’Africa Occidentale: il 14 maggio alla biblioteca

Giovedì 14 maggio alle 21, la Biblioteca comunale ospita l’ultimo appuntamento della rassegna “Racconti di viaggio”, curata dal gruppo Angolo dell’Avventura di Rimini e Riccione. La serata sarà dedicata alla scoperta di paesi affascinanti e complessi: Senegal e Guinea-Bissau. Il racconto, arricchito da video e testimonianze dal vivo di Gian Maria Mazza, guiderà il pubblico lungo la sottile linea che unisce queste terre, seguendo una frontiera incerta dove l’acqua incontra la sabbia e la realtà quotidiana si fonde con l’esoterismo. L’incontro si propone di superare i classici itinerari turistici per mostrare il volto più autentico di questi paesi: dal contrasto tra la modernità dei vivaci abiti femminili alle profonde credenze popolari che ancora regolano la vita dei villaggi, fino al simbolismo delle maschere rituali che, secondo la tradizione, uscendo dalla foresta segnano il passaggio dal regno animale a quello umano. Un’occasione unica per conoscere territori poco battuti, dove la natura incontaminata e le radici spirituali dell’uomo convivono sotto il sole dell’Africa.

“La natura alla libera maniera” in mostra: dal 15 al 17 maggio al Palazzo del Turismo

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il Palazzo del Turismo ospita la mostra d’arte di fine anno scolastico “La natura alla libera maniera”, a cura dell’Istituto Comprensivo IC1, realizzata in collaborazione con i docenti di Arte e Immagine e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Geo Cenci”. Il progetto ha permesso ai ragazzi di superare lo studio teorico, sperimentando direttamente il processo creativo e comunicativo, per avvicinarsi al mondo dell’arte con sensibilità e nuovi punti di vista. La mostra inaugura venerdì 15 maggio alle 17 e resterà aperta fino al 17 maggio, con orario 16-19.

La mostra di fine corso a cura del Centro arti figurative: dal 15 al 17 maggio al Palazzo del Turismo

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, il Palazzo del Turismo ospita “Cinquant’anni di pittura. Mostra di fine corso”, l’esposizione pittorica di quadri realizzati dai partecipanti ai corsi di pittura per adulti e bambini organizzati e curati dall’associazione Centro arti figurative di Riccione. L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per ammirare i lavori di chi ha intrapreso un percorso espressivo e formativo, ma anche un momento di condivisione del valore educativo e sociale dell’arte, soprattutto in questo anno speciale in cui il Centro festeggia i cinquant’anni dalla sua fondazione. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile gratuitamente dal 15 al 17 maggio, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.

“Musica per la città”, i saggio concerto dell’Istituto Musicale di Riccione Gaspare Tirincanti: il 16 maggio al Palazzo del Turismo

Il Palazzo del Turismo si prepara ad accogliere “Musica per la città”, la tradizionale rassegna di saggi concerto dell’Istituto Musicale di Riccione “Gaspare Tirincanti”. L’evento rappresenta il culmine del percorso didattico annuale e offre agli allievi l’opportunità di condividere con la cittadinanza i frutti di un anno di studio e dedizione. Gli appuntamenti iniziano sabato 16 maggio alle 17:30 con un pomeriggio dedicato alle classi di canto, violino e pianoforte, per poi proseguire dal 21 al 24 maggio con altre classi. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e prevedono la possibilità di lasciare un’offerta libera a favore della Sezione provinciale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) - (viale Abruzzi, Riccione), un gesto che unisce musica e solidarietà.

Inaugurazione della mostra finale del “Progetto lettura”: il 16 maggio alla biblioteca

Sabato 16 maggio alle 15, presso la Biblioteca comunale, inaugura la mostra finale del “Progetto lettura” dell'Istituto Comprensivo G. Zavalloni. L’evento rappresenta il coronamento di un percorso educativo annuale che ha coinvolto gli studenti in molteplici attività, tra cui incontri in biblioteca per le sezioni dell’infanzia, le classi terze, quarte e quinte della primaria e le seconde e terze della secondaria di primo grado, laboratori didattici specifici per il primo biennio della scuola primaria, oltre al “Progetto continuità”, un’iniziativa volta a facilitare il passaggio tra i cicli scolastici coinvolgendo le quinte della primaria e le classi seconde della secondaria di primo grado. Il programma ha visto inoltre lo svolgimento di incontri con l’autore per le classi prime della scuola secondaria di primo grado e l’adesione alla campagna nazionale “Io leggo perché”. Durante il pomeriggio inaugurale, il pubblico potrà assistere all’esibizione del coro Coricchiando diretto dal Maestro Fabio Pecci e al saggio musicale curato dai professori Giuseppe Grasso, Sabrina Ricci e Ilaria Signore. Il programma prosegue con i laboratori di riciclo ri-creativo curati dalle professoresse Lucia Bianchi e Alice Capriotti, l'attività “Alla scoperta della natura” proposta dalla cooperativa sociale Ca' Santino, i giochi in legno del Ludobus Scombussolo. Questa giornata di festa e condivisione darà il via all’esposizione, che resterà aperta alla cittadinanza fino al 6 giugno.

“Homo homini lupus”, la mostra di Marco Morisini: dal 16 maggio allo spazio MArCo di Bottega Brandina

Apre al pubblico sabato 16 maggio la nuova mostra “Homo homini lupus” di Marco Morosini presso lo spazio MArCo (Morosini Arte Contemporanea), situato al primo piano di Bottega Brandina in viale Gramsci 1. Il progetto raccoglie l’eredità visiva dell’artista dal 1998 ai giorni nostri — partendo dal primo lavoro della serie “uominiuomini” fino al 2026 — in una sintesi di lavori distanti nel tempo che, riletti nel presente, si ricompongono in un unico discorso. Attraverso simboli storici e contemporanei, Morosini indaga le tensioni del rapporto umano, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica e attuale della società. La mostra sarà visitabile fino al 4 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30, con ingresso libero.

“Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”: gli appuntamenti del 16 e 17 maggio agli Agolanti

La rassegna conclusiva del “Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali” prosegue fino al 26 maggio presso il Castello degli Agolanti. Oltre all’esposizione dei percorsi educativi e scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Riccione, il calendario del fine settimana prevede alcuni appuntamenti. Sabato 16 maggio alle 10 sono in programma le performance delle classi di teatro: un racconto in movimento guidato da Valeria Fiorini, esperta in teatro-danza. Alle 16, il Centro per le Comunità Solari propone il laboratorio “Ribella” per immergersi nella biocosmesi e imparare a creare prodotti di bellezza rispettosi dell’ambiente e del territorio. Domenica 17 alle 9:30 si prosegue con l’incontro “Comunità Solare e Geat per la cura dei beni comuni con le scuole per un’alleanza green a Riccione” a cura di Alessandro Romano, referente territoriale dell’associazione Centro per le Comunità solari, e Giovanni Moretti, direttore generale di Geat.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: nel periodo primaverile la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Nello spazio di Villa Mussolini dedicato a “Generazione Riviera” sui fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, prosegue l’esposizione delle opere del fotografo Flavio Marchetti, misanese classe 1950 con una lunga carriera internazionale alle spalle. In mostra fino al 2 giugno una selezione di immagini scattate tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, tratte dal suo archivio privato “SilverBooks Project”, frutto di una ricerca trentennale dedicata alla Riviera.

“Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi in mostra a Villa Franceschi

Villa Franceschi ospita la mostra personale di Andrea Chiesi dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale”, visitabile fino a domenica 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo “Naturae vincit”, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi.

Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, appartenenti a una fase precedente della produzione. Nelle sale della villa spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sport e tempo libero

Dal 16 al 17 maggio lo Stadio del nuoto ospita i Campionati Assoluti di salvamento.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani: “Meditare camminando” alle 8:30 e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” alle 9:30, in programma dal venerdì alla domenica con ritrovo in piazzale San Martino.