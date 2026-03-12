Weekend a Riccione tra cultura, sport e motori: tutti gli eventi dal 13 al 15 marzo

Teatro, letture animate, motor show, judo con Pino Maddaloni e pattinaggio artistico per un fine settimana ricco di appuntamenti per tutte le età

Il weekend di metà marzo a Riccione si preannuncia ricco di appuntamenti tra cultura, spettacolo, sport e intrattenimento per tutte le età. Dal teatro tratto dall’opera della premio Nobel Annie Ernaux alle letture animate per i più piccoli, dagli incontri letterari alle mostre d’arte, fino all’adrenalina del Riccione Motor Fest e allo stage di judo con il campione olimpico Pino Maddaloni e alle gare di pattinaggio artistico.

Alla Granturismo lo spettacolo tratto dal libro di Annie Ernaux

Venerdì 13 marzo la Granturismo ospita “Guarda le luci, amore mio”, spettacolo tratto dal libro omonimo dell’autrice premio Nobel Annie Ernaux, con tre grandissimi talenti della scena italiana: Valeria Solarino e Silvia Gallerano sul palco e Michela Cescon alla regia. Prodotto dai teatri stabili di Bolzano e Torino con la collaborazione, tra gli altri, di Riccione Teatro, Guarda le luci, amore mio esplora uno spazio a lungo ignorato dalla letteratura, l’ipermercato, scrigno luccicante pieno di contraddizioni, ritualità e insospettabili tenerezze: un punto di osservazione perfetto per indagare il mondo contemporaneo.

Le storie ad alta voce per i bambini: il 13 marzo in biblioteca

Ancora un altro appuntamento con una delle rassegne più amate dai bambini: “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate promosso dalla Biblioteca comunale per la fascia 3-8 anni. L'iniziativa, curata dalle lettrici volontarie, si svolge presso la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) venerdì 13 marzo alle 17 con “Baffi, code e zampette: incontri con strane creature!”, un pomeriggio dedicato a racconti coinvolgenti che spaziano tra realtà e immaginazione. L’ingresso è libero su prenotazione ([email protected], tel. 0541 600504).

Una stanza tutta per te: il 14 marzo l’incontro con Grazia Buscaglia

Sabato 14 marzo (ore 17) l’appuntamento è con la rassegna culturale “Una stanza tutta per te”, ideata e coordinata dalla scrittrice riccionese Debora Grossi. La rassegna è un focus sulle passioni del mondo delle donne per esplorare temi che spaziano dal genere letterario del romance fino alla cura di sé, intesa come equilibrio tra sfera fisica ed emotiva.

L’appuntamento di sabato propone la presentazione del romanzo “L.E.I. L’estrema illusione” scritto dalla giornalista Grazia Buscaglia. L'incontro, presentato da Nives Concolino, permetterà al pubblico di dialogare apertamente con l’autrice per approfondire i temi dell’opera e ripercorrere il suo personale cammino narrativo. Il libro sviluppa una narrazione incentrata sulle dinamiche umane e sui conflitti che scaturiscono da eventi del passato, muovendosi tra diverse ambientazioni geografiche, da Cesena a Roma, toccando Torino e Parigi. Al centro della vicenda si trovano le figure di due sorelle, Bianca e Francesca; un omicidio riapre antiche ferite in una trama che si snoda tra scelte fatte in nome del potere, del successo e dell’amore, e che riflette l’illusione di poter cambiare la propria natura.

Grazia Buscaglia, giornalista torinese di origine e riminese d’adozione, vanta una lunga carriera maturata nelle redazioni de “La Nazione” e de “Il Resto del Carlino”, dove ha ricoperto ruoli di primo piano fino a quello di caporedattore.

Riccione Motor Fest: il 14 e 15 marzo spettacolo, adrenalina e impegno sociale

Con l’arrivo della primavera e la voglia di vivere la città all’aria aperta, sabato 14 e domenica 15 marzo torna “Riccione Motor Fest” la grande manifestazione motoristica non agonistica che unisce adrenalina, spettacolo e impegno sociale.

Dopo aver raccolto, anno dopo anno, un successo crescente grazie a una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini, la manifestazione propone un ricco programma di esibizioni, esposizioni ed esperienze coinvolgenti. I visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all’aria aperta nell’area street food.

La kermesse animerà un’ampia area della zona industriale: il circuito e le aree espositive si svilupperanno infatti lungo i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, coinvolgendo anche piazza della Cantoniera e piazzale Pietrarubbia. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 14 marzo alle 13:30, con attività che proseguiranno fino alla mezzanotte. Domenica 15 marzo i motori si accenderanno, invece, dalle 9:30 per una giornata di spettacolo che si concluderà alle 19:30.

Sport: lo stage di judo con il campione olimpico Pino Maddaloni e il pattinaggio artistico al Playhall

Sarà un weekend dedicato al judo quello che, sabato 14 e domenica 15 marzo, vedrà a Riccione arrivare da tutta Italia maestri e judoka per partecipare allo stage formativo tecnico e agonistico Uisp. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Kiai Riccione, rappresenta uno dei principali appuntamenti formativi dell’anno sportivo per i praticanti della disciplina, aperto a judoka di ogni età e grado. Formatore, e ospite d'eccezione, sarà il campione olimpico italiano Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000 e campione agli Europei 1998 e 1999, alla Coppa del mondo 2002 e ai Giochi del Mediterraneo 2005. Maddaloni terrà alcune delle lezioni principali dello stage, offrendo ai partecipanti un’occasione unica di confronto con uno dei protagonisti della disciplina a livello internazionale.

Fino a domenica 15 marzo si svolge al Playhall Massimo Pironi il Campionato nazionale di pattinaggio artistico Acsi “Città di Riccione” con la partecipazione di oltre 900 atleti, accompagnati da tecnici e familiari. L’evento è uno degli appuntamenti più attesi del calendario del pattinaggio nazionale.

Mostra a Villa Franceschi: Roberto De Grandis

Chiude domenica 15 marzo l’esposizione “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, in mostra a Villa Franceschi. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera del poliedrico artista riccionese — pittore, illustratore, incisore, educatore e grafico — che ha saputo fondere un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una spiccata sensibilità civile e pedagogica. La mostra, a ingresso libero, resta aperta al pubblico con i seguenti orari: giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Al Centro della Pesa la mostra di Alessandro Mazzoni

Fino al 30 marzo, al Centro della Pesa (viale Lazio, 10), è aperta la mostra “Girovagare”, la prima personale di Alessandro Mazzoni. Chef di professione, Mazzoni rivela la sua anima di fotografo attraverso un percorso che nasce dal contrasto tra il rigore della cucina e la libertà della natura. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. L’ingresso è libero.