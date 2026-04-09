Weekend a Rimini tra mare, arte e cultura: visite, mostre e cammini

Dal Faro di Rimini ai musei storici, fino ai percorsi spirituali e alle mostre di moda e Fellini: tante esperienze gratuite per tutti i gusti

Dal ricco programma dedicato alla cultura marinara in occasione della Giornata del mare, agli appuntamenti fra cultura, arte, e spiritualità: arriva un nuovo weekend ricco di proposte per arricchire il proprio patrimonio di conoscenze, visioni e esperienze

In occasione della Giornata del mare, Rimini Blue Lab organizza da venerdì 10 aprile un ricco programma di appuntamenti gratuiti volti a valorizzare il patrimonio marittimo cittadino. Il calendario si apre con le visite al Faro di Rimini, accessibile per l'intero fine settimana, e un approfondimento sui mestieri della pesca e il mercato ittico guidato dal biologo Gian Maria Balducci. Sabato 11 aprile le attività proseguono con escursioni in barca sotto il Ponte di Tiberio in collaborazione con l’Associazione Marinando, l’apertura del Museo "E Scaion" di Viserbella, un percorso guidato tra porto e cantieri navali e trekking urbano in collaborazione con La Pedivella. Un’opportunità per tutti di scoprire la storia della marineria locale.

Domenica 12 aprile, il patrimonio storico di Rimini si svela attraverso due percorsi guidati di grande fascino: si parte dal settecentesco Teatro Amintore Galli, dove una visita di 45 minuti permette di ammirare il foyer, la platea e il ridotto, ripercorrendo la storia di questo tempio della musica inaugurato da Giuseppe Verdi nel 1857 e magistralmente ricostruito. Il secondo itinerario prevede una visita alla Domus del Chirurgo, per un viaggio alla scoperta della storia del medico Eutyches del II secolo d.C. tra raffinati mosaici e l'eccezionale corredo di strumenti chirurgici custodito nel Museo della Città.

Prorogate fino al 3 maggio le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor: "La musica di Fellini", con rarità discografiche della collezione Bagnaresi, e "Le magie di Federico Fellini", con le fotografie di scena di Deborah Beer.

Per gli appassionati di arte e moda, fino al 24 maggio ai Palazzi dell’Arte, si può visitare "Riviera Dream Vision", una mostra dedicata a 75 anni di moda “Made in Romagna” con capi iconici, materiali storici e installazioni multimediali innovative, tra cui un Virtual Try-on che permette di indossare virtualmente le creazioni dei grandi marchi locali.



Per gli amanti dei cammini, domenica 12 aprile, il territorio riminese diventa meta privilegiata per il turismo lento, con la tappa del Cammino di Sant’Antonio da Longiano a Rimini, un percorso di 29 km tra storia e fede, con partenza alle prime luci dell’alba e conclusione con la messa in città. Si avvia verso la conclusione, invece, il viaggio organizzato di sei giorni sulle orme di San Francesco tra paesaggi, borghi e spiritualità, che collega Rimini al Santuario de La Verna. Un percorso ideale per chi cerca una dimensione spirituale, oltre che artistica e naturalistica, che è fruibile anche in autonomia, permettendo a ogni camminatore di seguire i propri ritmi (www.camminosanfrancescoriminilaverna.it/it/).





Ecco le visite guidate in dettaglio:

venerdì 10 aprile 2026

Sinistra del Porto, via F.lli Leurini, 1 – Rimini

Visita guidata al mercato ittico e mestieri della pesca

Introduzione e visita guidata aperta a tutti a cura del Biologo marino Gian Maria Balducci.

In collaborazione con Cooperativa Lavoratori del Mare e Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Ingresso su prenotazione tramite form online www.riminibluelab.it (max 30 partecipanti).

Orario: dalle 5.00 alle 6.30 Ingresso gratuito

da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026

via Destra del Porto, 6 – Rimini

Visita al faro

Nell'ambito degli eventi della Giornata del Mare e della Cultura Marinara a cura di Rimini Blue Lab,è proposta una visita guidata al Faro di Rimini, aperta a tutti con ingresso libero e senza prenotazione.

Orario: venerdì 10 e domenica 12 aprile: 9-12.30 e 15-18.30; sabato 11 aprile: 15-18.30

Ingresso libero senza prenotazione. Info: www.riminibluelab.it



sabato 11 aprile 2026

Ritrovo a Porta Galliana – Rimini

Alla scoperta della Marineria Riminese

Un percorso a cura della guida turistica Elisa Fabbri tra porto canale, Cantieri Navali, Darsena, lungomare di San Giuliano e Museo Diffuso della Marineria, per comprendere da vicino storia, tradizioni e mestieri del mare. La visita si conclude al capanno da pesca recentemente riqualificato e sede delle attività sperimentali di Rimini Blue Lab.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx

Ore 15 max 30 partecipanti Info: www.riminibluelab.it



sabato 11 aprile 2026

piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Alla scoperta del Ponte di Tiberio

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo, da una prospettiva differente, accompagnati dalle luci del tramonto e con informazioni culturali che arricchiscono l’esperienza.

I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti, per una visione suggestiva e romantica.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito di riferimento, max 6 partecipanti/turno. durata 20' per turno. A cura dell'Associazione Marinando Rimini.

Orario: dalle ore 15 alle ore 17 Info: www.riminibluelab.it

domenica 12 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11. A pagamento. Info: 0541 793879





domenica 12 aprile 2026

Corso d'Augusto, 152 (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico

Eutyches e i mosaici di età imperiale

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Vivere un’esperienza unica alla Domus del Chirurgo di Rimini, la straordinaria casa appartenuta a Eutyches, il medico vissuto nel II secolo d.C.

La visita guidata conduce negli ambienti in cui operava e viveva, tra cui la celebre taberna medica, dove un’antica iscrizione lo ricorda come “uomo buono”.

E' possibile ammirare alcuni dei più affascinanti mosaici di età imperiale, come il raffinato mosaico di Orfeo e gli eleganti pavimenti geometrici che decoravano gli spazi privati della domus.

Durante la visita si scopriranno inoltre tutte le epoche storiche emerse dagli scavi: dalla domus romana al complesso tardoantico con nuovi mosaici, fino alle strutture medievali che raccontano secoli di trasformazioni nell’area.

Il tour prosegue poi al Museo della Città, dove sono esposti gli eccezionali reperti rinvenuti: oltre 150 strumenti chirurgici, un raffirato Pynax, arredi e decorazioni che svelano la vita quotidiana e la professionalità di Eutyches.

Un viaggio coinvolgente tra arte musiva, medicina romana e storia millenaria.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/318549-eutyches-e-i-mosaici-di-eta-imperiale/

dal 6 all'11 aprile 2026

Partenza da Rimini zona Stazione

Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna

Escursioni tra Romagna e Toscana, seguendo i passi di San Francesco, a cura di Appennino Slow

Un cammino che unisce mare, colline e Appennino, seguendo l’antico tracciato percorso da San Francesco nei suoi viaggi tra Romagna e Toscana. Un itinerario di sei giorni che non è solo un’esperienza spirituale, ma un viaggio intimo dentro territori silenziosi, autentici e sorprendentemente lontani dal turismo di massa.

Partendo da Rimini, città di mare e di storia, si raggiunge l’entroterra romagnolo con i suoi borghi arroccati, le cappelle isolate, le rocche che dominano la Valmarecchia e i sentieri che custodiscono secoli di racconti. Attraverso paesaggi che cambiano a ogni passo: colline morbide, rupi spettacolari, boschi profondi, eremi immersi nel silenzio e antiche vie lastricate dove il tempo sembra davvero sospeso.

Si percorrono luoghi che hanno accolto santi, pellegrini e viandanti, incontrando eccellenze naturalistiche, piccole comunità custodi di tradizioni secolari e una cucina generosa, fatta di sapori schietti che raccontano il territorio meglio di qualsiasi parola.

Un cammino che sa far rallentare e che conduce fino all’atmosfera unica del Santuario di La Verna.

Info sul sito di riferimento: www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/10423

Orario: partenza da Rimini alle ore 8.30. A pagamento. Info: [email protected]

domenica 12 aprile 2026

Percorso da Longiano a Rimini

Dagli Appennini al Mare con Sant’Antonio

Inaugurato nell’ottobre 2025, questo cammino unisce i luoghi simbolo della presenza antoniana in Romagna. Il nuovo tratto romagnolo del Cammino di sant’Antonio inaugura la stagione dei pellegrinaggi con la tappa da Longiano a Rimini, lungo 29 km di storia, spiritualità e paesaggi romagnoli.

Guidati da Nicola Zuin, frate minore conventuale del Santuario del S.S. Crocifisso di Longiano (FC) e da alcuni volontari, i pellegrini vivranno un cammino intenso tra borghi, soste di meditazione e luoghi significativi della tradizione antoniana.

Il pellegrinaggio inizia alle 7:00 con il ritrovo presso il Santuario del S.S. Crocifisso di Longiano. Poco dopo, alle 7:15, verrà consegnata la credenziale e impartita la benedizione ai pellegrini, segnando così l'inizio ufficiale del cammino. La partenza vera e propria è prevista alle 7:30. Durante il percorso, ci sarà una sosta a Santarcangelo alle 10:00, per poi proseguire con il pranzo al sacco intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, alle 15:00, ci si fermerà al Santuario delle Grazie per un momento di riflessione e riposo. La tappa finale si concluderà alle 17:00, con l'arrivo a Rimini, dove si svolgerà la Santa Messa prefestiva. Al termine, alle 18:00, i partecipanti potranno rientrare in autonomia.

L’evento è organizzato dal Santuario del S.S. Crocifisso di Longiano, in collaborazione con il Cammino di sant’Antonio, il Cammino San Francesco Rimini–La Verna e l’associazione Umana Dimora, nell’ambito del programma regionale “I Love Cammini – Emilia Romagna 2026”.

La quota di partecipazione è di 12 €, con iscrizione obbligatoria entro il giovedì precedente.

Per ulteriori info consultare il sito su: https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/10538 e https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/10539

Orario: dalle ore 7 alle ore 18 Ingresso a pagamento Info: [email protected]

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo. L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com



fino al 3 maggio 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 3 maggio 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 10 maggio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nodo di Dara

Viaggio fotografico di Elisabetta Acquaviva sulla metamorfosi della donna. Un progetto che racconta, attraverso ritratti intensi e autentici, la forza e la trasformazione delle donne in una fase importante della loro vita. Le immagini esplorano il tema della metamorfosi femminile, dando voce a esperienze, emozioni e identità in evoluzione. Eventi speciali all'interno della mostra "Il Nodo di Dara":

>sabato 11 aprile, La tenda rossa, 10-13: incontro con Monica Maddiona

>domenica 12 aprile, 10-12.30: Focus & Core: Il Pilates per l'equilibrio in menopausa

>domenica 12 aprile, 16-18.30: Menopausa + Benessere. Presentazione di libro

Per ulteriori informazioni: https://ilnododidara.com/eventi/

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero.

Info: https://www.museicomunalirimini.it



fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

da sabato 4 a giovedì 16 aprile 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

Ugo Pasini - Effetto mare

Il Museo E Scaion ospita la mostra darte di Ugo Pasini. C'è tanto mare nella sua produzione pittorica. Persino nelle sue notissime composizioni di 'nature morte', son conchiglie di ogni specie e forma, che diventano protagoniste della scena.

Oggetti mirabili al pari dei vasi domestici, dei fiori e dei frutti esibiti più solitamente dall'artista cesenate nei suoi dipinti.

E poi spiccano i paesaggi che fanno da fondali alle barche in secca, per lo più vecchi scafi che le onde hanno solcato e che sembrano attendere mani riparatrici.

E nella soggettistica marina di Pasini più di recente sono entrati i gabbiani colti in volo nei cieli celesti del nostro Adriatico di Romagna.

Orario: Tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 Info: www.escaion.it