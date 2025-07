Weekend da bollino rosso: al via l’esodo estivo per 13 milioni di italiani

Traffico intenso, sciopero nel trasporto aereo e maltempo mettono a dura prova i viaggiatori. Il picco previsto il 2 e 9 agosto

L’ultimo weekend di luglio segna l’inizio ufficiale dell’esodo estivo per milioni di italiani. Secondo le stime, saranno 13 milioni le persone in viaggio in questi giorni, dando il via a un'estate che vedrà complessivamente 36 milioni di italiani spostarsi per le vacanze, come rilevato da Tecnè per Federalberghi.

I giorni più critici per il traffico sono attesi il 2 e il 9 agosto, indicati come da bollino nero, ovvero con i livelli massimi di congestione sulla rete stradale e autostradale italiana.

A complicare la situazione per i vacanzieri, anche uno sciopero di 4 ore nel settore del trasporto aereo, che sta già provocando ritardi e disagi negli aeroporti.

Non solo traffico e proteste: anche il maltempo contribuirà a rendere questo weekend particolarmente difficile. Al Nord Est si registrano grandinate e acquazzoni, con piogge intense nel Pordenonese, mentre al Sud è atteso un crollo delle temperature anche di 10-15 gradi, accompagnato da vento forte e temporali sparsi.

Nonostante le difficoltà, la voglia di vacanza non si ferma: l’88% degli italiani che partiranno quest’estate resterà all’interno dei confini nazionali. Il giro d’affari stimato tra giugno e settembre si aggira intorno ai 41,3 miliardi di euro, a conferma del peso strategico del turismo interno per l’economia del Paese.