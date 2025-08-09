Weekend da esodo estivo, traffico intenso: code a tratti tra Cesena e Rimini

Fine settimana da bollino nero con rallentamenti e code

Come previsto, il fine settimana da bollino nero sta mettendo sotto pressione la rete autostradale italiana. Viabilità Italia segnala traffico intenso sia su strade ordinarie che autostrade, con numerosi rallentamenti e code in più regioni.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, l’A14 presenta code a tratti tra Cesena e Rimini in direzione sud, con forti rallentamenti che stanno causando disagi a chi si dirige verso le località balneari. Il traffico si somma a quello proveniente da altre tratte molto congestionate, come il nodo di Bologna e l’asse verso la Romagna.

La situazione a Rimini si inserisce in un quadro nazionale critico, con code anche su A23, A22, A12, A4, A10 e in diversi tratti della A1, oltre a lunghi tempi di attesa al Traforo del Monte Bianco e agli imbarchi per la Sicilia.