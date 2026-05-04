Weekend da incorniciare per il Libertas Centro Karate Riccione tra Bologna e Borgo Val di Taro

Medaglie, podi e qualificazioni ai Campionati Italiani: brillano Abbruscato, Tartaglia e Circiello, cresce tutto il gruppo tra tecnica e spirito di squadra

È stato un fine settimana che il Libertas Centro Karate Riccione difficilmente dimenticherà. Due giorni intensi, vissuti su tatami diversi ma con lo stesso spirito: quello di un gruppo che cresce, che si sostiene e che trasforma ogni gara in un’occasione per dimostrare tecnica, carattere e passione.

Il weekend si è aperto venerdì 1° maggio alla Polisportiva Lame di Bologna, con la prima edizione della Gara Interregionale Triangolare Emilia‑Romagna, Toscana e Veneto. Un appuntamento nuovo, atteso, che ha riunito i Centri Tecnici delle tre regioni in un confronto di altissimo livello. Fin dalle prime prove si è respirata un’atmosfera speciale: Martina Padovan ha conquistato un oro brillante nel kata femminile over 18, seguita dall’argento di Maria Marconi, entrambe impeccabili per precisione, ritmo e presenza scenica.

Nel kata under 18, Bianca Tartaglia ha offerto una prova intensa e pulita, confermando la sua crescita costante. Subito dopo è arrivato un altro risultato di prestigio: la squadra maschile di kata formata dagli atleti del CKR Gabriele Abbruscato, Matteo Muccioli e Leonardo Sapigni, insieme ad Alessio Pinto dell’ASD Johnny’s Karate Borgo Sisa, ha conquistato un bronzo importante, mostrando sincronismo, compattezza e una qualità esecutiva in continua evoluzione.

Campionato Regionale Cadetti

Dopo l’intensità dell’interregionale, la domenica ha portato il Centro Karate Riccione a Borgo Val di Taro (Parma) per il Campionato Regionale Cadetti FIJLKAM, una gara decisiva per la qualificazione al Campionato Italiano. Ed è qui che sono arrivate alcune delle emozioni più forti del weekend.

Il protagonista assoluto è stato il giovanissimo Davide Abbruscato, autore di una gara straordinaria. In ogni incontro ha mostrato lucidità, controllo e una padronanza tecnica sorprendente per la sua età, fino a conquistare un oro meritatissimo e la qualificazione alla Finale Nazionale di Roma.

“La capacità di gestire le energie e la determinazione con cui ha affrontato ogni prova lo confermano atleta di livello superiore”, ha commentato con orgoglio Roberto Corbelli.

La giornata è proseguita con un’altra serie di emozioni nel kata femminile: Bianca Tartaglia è salita sul podio conquistando un argento prestigioso dopo una serie di confronti impeccabili che l’hanno vista protagonista assoluta e che le vale anche la qualificazione alla finale nazionale. Agata Circiello e Anna Targonato hanno conquistato due splendidi bronzi, dimostrando una crescita tecnica e mentale che lascia intravedere un futuro luminoso.

“Il lavoro iniziato a ottobre sta dando frutti importanti: il gruppo è unito, motivato, e le nuove leve stanno crescendo con entusiasmo”, ha dichiarato Carlotta Villa dello staff tecnico.

A fine weekend, il presidente Moreno Villa ha voluto sottolineare il valore del percorso intrapreso: “questi risultati sono il frutto di studio, aggiornamento continuo e di un lavoro che segue la via indicata dal Maestro Riccardo Salvatori.”

La vicepresidente Manuela Gasperoni ha aggiunto un pensiero dedicato alla comunità che sostiene il Centro: “i nostri tecnici, Vito Mininni, Giampaolo Massi, Carlotta Villa e Roberto Corbelli, insieme al supporto dei genitori, hanno creato un ambiente motivante e sereno. Oggi abbiamo un gruppo agonistico numeroso e un vivaio di giovani atleti che vivono il karate non solo come sport, ma come disciplina di vita.”