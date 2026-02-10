Weekend di ciclismo all’Autodromo di Misano

Sabato le categorie Master aprono la manifestazione, domenica lo spettacolo clou con 28 giri di pura adrenalina e la difesa del titolo dei campioni uscenti S.C. Padovani

Un week-end a tutto gas, tra velocità, talento e grande spettacolo. L’Autodromo “Misano World Circuit Marco Simoncelli”, domenica 22 febbraio si prepara ad accendere i riflettori sul “5° Misano 100 – Open Games”, evento che aprirà ufficialmente la stagione delle gare ciclistiche in Emilia-Romagna, trasformando il celebre circuito romagnolo in un teatro di emozioni e adrenalina pura.

La quinta edizione del week-end ciclistico romagnolo si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Misano Adriatico con la fattiva collaborazione della Direzione dell’Autodromo Internazionale Marco Simoncelli, struttura simbolo dello sport motoristico e ciclistico, che porta il nome del grande campione romagnolo “Sic”. Il momento clou della manifestazione sarà la gara Elite-Under 23, massima categoria che rappresenta l’anticamera del professionismo e che racchiude al suo interno i futuri campioni del ciclismo italiano e internazionale. Giovani atleti pronti a misurarsi su un palcoscenico d’eccezione, in una corsa che negli anni ha saputo affermarsi come appuntamento di assoluto prestigio. La gara di domenica, organizzata dal G.S. Eurobike Riccione, sotto la guida della presidente Serenella Ammaturo e del coordinatore generale Valeriano Pesaresi, si disputerà sul circuito dell’autodromo, un tracciato di 4,2 km da ripetere per 28 tornate, per un totale di 117,6 chilometri. Un percorso tecnico e spettacolare, capace di esaltare le qualità degli atleti e garantire grande coinvolgimento al pubblico.

Grande attesa anche per la team presentation, che si svolgerà direttamente sulla pit-lane dalle 12:15 sino alle 13:30, regalando a tifosi e appassionati la possibilità di vivere da vicino squadre e protagonisti della giornata. Lo start vedrà al via 27 team per oltre 160 atleti iscritti, con il meglio del panorama nazionale rappresentato e un importante respiro internazionale grazie alla presenza del team svizzero V.C. Mendrisio e della Nazionale Ucraina. Tra le squadre più attese figurano anche i campioni uscenti della S.C. Padovani –Polo– Cherry Bank, vincitori dell’edizione 2025 con Lorenzo Ursella, pronti a difendere il titolo in una gara che promette battaglia fino all’ultimo giro. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo dalla tribuna centrale, con ingresso libero, per 28 giri di pura adrenalina, con arrivo previsto intorno alle ore 16:00. Il fine settimana si aprirà già dal sabato mattina, con un ricco antipasto dedicato alla categoria Master, che ospiterà la 2ª tappa del Campionato Romagnolo, dopo l’esordio di Traversara (Ravenna), sotto l’egida ACSI. Il programma prevede lo start alle ore 9:30 per la categoria Super Gent A-B-C insieme alla categoria Femminile (10 giri), alle 10:45 prenderanno il via i Gentlemen 1-2 (12 giri), mentre a seguire sarà la volta di Veterani 1-2 e Senior/Junior (15 giri). Le premiazioni interesseranno i primi cinque classificati di ogni categoria, con iscrizioni aperte fino al 20/02 sul sito dedicato Ciclocolor.