Weekend di controlli della Polizia locale: sicurezza urbana, guida in stato di ebbrezza e stupefacenti

Intensificati i servizi sul territorio: nove incidenti rilevati, cinque patenti ritirate per alcol e otto segnalazioni per stupefacenti

Nello scorso fine settimana la Polizia locale di Riccione ha effettuato diversi controlli. Le pattuglie hanno presidiato in particolare i luoghi di aggregazione giovanile e le principali arterie cittadine nelle ore serali e notturne.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati rilevati complessivamente nove incidenti. In due casi non si sono registrati feriti, mentre in uno dei sinistri il conducente responsabile, dopo l’impatto, aveva tentato di allontanarsi venendo però rapidamente rintracciato dagli agenti. Gli altri sette incidenti hanno invece causato feriti; in uno di questi è emerso lo stato di ebbrezza del responsabile, con conseguente ritiro immediato della patente.

Particolarmente intensa anche l’attività nella notte tra sabato e domenica nelle zone della movida, dove i controlli hanno portato a cinque sanzioni per guida sotto l’effetto dell’alcol ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada, con altrettanti ritiri di patente. Tra i sanzionati figurano due neopatentati e una conducente recidiva già colpita da analogo provvedimento nel 2024.

Sul fronte degli stupefacenti sono stati elevati otto verbali per detenzione di droga per uso personale, con il sequestro di hashish, ecstasy e metanfetamina. Tre dei soggetti controllati erano alla guida e hanno subito il ritiro della patente per motivi di sicurezza.

Infine, in viale Berlinguer, gli agenti sono intervenuti per la presenza di un senza fissa dimora che arrecava disturbo, procedendo alla sanzione e al successivo allontanamento dall’area.