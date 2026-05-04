Guida contromano a vent'anni e positiva all'alcol: raffica di denunce tra Riccione e Misano

La Polizia Locale presidia il territorio tra posti di blocco e liti sventate

Il weekend del 1° maggio ha richiesto un massiccio impegno da parte del personale della Polizia locale per consentire di vivere in sicurezza il terzo ponte primaverile sulla Riviera, in occasione dei numerosi eventi in palinsesto nei tre comuni del Corpo di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.

Durante la notte tra l’uno e il due maggio si è svolta un’attività di controllo straordinario del territorio con l’impiego di dodici operatori, che ha portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di quattro persone e alla segnalazione al Prefetto di altri cinque giovani quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, con il relativo sequestro di cocaina, hashish e marijuana.

Oltre ottanta veicoli controllati

Il servizio mirato, iniziato alle prime luci dell’alba dalla collina riccionese, si è sviluppato attraverso vari posti di controllo che hanno interessato oltre 80 veicoli. Tra i conducenti fermati, tre neopatentati sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico fuori norma; per loro, la legge prevede il tasso zero e pertanto si è proceduto con la sanzione amministrativa e la decurtazione di dieci punti dalla patente. In questo contesto, una ragazza è stata fermata mentre percorreva contromano una strada a carreggiate separate con un tasso alcolemico di 1,28 g/l; la giovane è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per una violazione penale aggravata dall'età, che prevede un’ammenda di quasi 5.000 euro, l’arresto fino a 9 mesi e la sospensione della patente fino a un anno e mezzo, oltre alla sanzione per la guida contromano.

Rifiuto del test e documenti falsi

L'operazione ha riguardato anche altri due conducenti che mostravano evidenti sintomi da assunzione di sostanze ma che hanno opposto un netto rifiuto al test preliminare. A tale diniego è conseguito il deferimento per rifiuto all’accertamento dello stato di alterazione alla guida, con il contestuale ritiro delle patenti finalizzato alla sospensione fino a due anni, il sequestro delle auto per la confisca e la previsione di un’ammenda fino a 6.000 euro oltre all’arresto fino a un anno.

L’apprezzamento dei cittadini

Questo massiccio impiego notturno e l’attività di accertamento sulle principali arterie stradali hanno ottenuto il positivo riscontro dei cittadini in transito verso il lavoro al mattino presto, alcuni dei quali si sono appositamente fermati per esprimere apprezzamento per i controlli che garantiscono la sicurezza in una delle fasce orarie più a rischio di incidentalità.

Sul fronte dell'ordine pubblico, nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio, il tempestivo intervento della Polizia locale nelle zone centrali e sul demanio marittimo ha permesso di sedare gli animi dopo un litigio per futili motivi tra un uomo della provincia di Frosinone e un giovane reggiano, che aveva creato scompiglio tra la folla. I coinvolti sono stati condotti in caserma per l’identificazione e informati della facoltà di sporgere querela.

"Gli interventi effettuati dimostrano come la presenza costante sul territorio della Polizia locale" si legge nella nota stampa "sia effettiva ed efficace, svolgendo quel ruolo di prevenzione e di complementarietà nel sistema integrato di sicurezza urbana previsto dalle circolari del ministero dell’Interno, restando costantemente al fianco dei cittadini e delle altre forze dell’ordine a garanzia della tranquillità di ospiti e residenti."