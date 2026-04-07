Weekend di sangue sulle strade: 11 incidenti nel riccionese, due feriti in codice rosso

Il bilancio pasquale della Polizia Locale

Weekend di Pasqua ad alta intensità per la Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, con oltre 100 pattuglie impegnate in quattro giorni e più di 150 veicoli controllati. Sei le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Massiccio il presidio sul territorio, soprattutto nelle aree centrali, in stazione e al Metromare, anche con l’ausilio delle unità cinofile. Due giovani sono stati segnalati per possesso di droga.

Il fronte incidenti

Il dato più critico riguarda però la sicurezza stradale: nel weekend si sono registrati 11 incidenti, cinque con feriti. Due i casi più gravi, entrambi trasportati in codice rosso.

Particolarmente drammatico l’episodio di domenica pomeriggio all’incrocio tra viale Oriani e viale Tassoni, dove una persona anziana è stata sbalzata dal proprio scooter dopo l’impatto. Necessario l’intervento dell’elimedica, atterrata in uno spazio ridotto vicino al luogo dell’incidente per consentire i soccorsi urgenti.

Grave anche un altro sinistro avvenuto lunedì sulla via Tavoleto: il ferito, pur riportando traumi importanti, è rimasto cosciente durante il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico di Cesena.

Nonostante l’intenso traffico festivo, la gestione della viabilità ha retto, ma resta alta l’attenzione sul fronte degli incidenti, vera criticità del fine settimana.