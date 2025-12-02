Weekend lungo dell'8 dicembre, ecco cosa fare in Valconca

Da Morciano a Saludecio, gli eventi della Valconca

A Morciano di Romagna l’attesa del Natale prende forma sabato 6 dicembre alle 17, quando si accenderà l’albero e aprirà ufficialmente il Villaggio di Natale in piazza del Popolo, con le tradizionali attrazioni dedicate a famiglie e bambini e con un’atmosfera luminosa che accompagnerà tutto il periodo delle feste. Morciano ospita anche la terza edizione della Morciano Winter Cup, in programma domenica 7 dicembre. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune, porterà piloti e appassionati al Misanino Circuit per una giornata di sport motoristico con 21 prove cronometrate e una spettacolare gimkana. Le verifiche si terranno al Centro Commerciale Il Mulino del Conca dalle 8.

Il Teatro Massari di San Giovanni in Marignano ospita sabato 6 dicembre Medea, nella versione prodotta dal Teatro Europeo Plautino, con la regia di Cristiano Roccamo. Giulio De Santi, Eugenia Faustini, Silvia Pelizza e Bruno Prestigio portano in scena la forza tragica del personaggio euripideo, raccontato in un allestimento essenziale che mette al centro il conflitto interiore della protagonista e il suo grido universale di dolore e ribellione. Lo spettacolo inizierà alle 21.

Sempre sabato 6 dicembre, il Teatro Rosaspina di Montescudo accoglie Sogna in grande, la commedia brillante scritta e diretta da Max Chiozzotti, che gioca su equivoci, colpi di scena e destini incrociati. Il numeroso cast e il corpo di ballo di Qaos daranno vita a una serata vivace e divertente, in programma alle 21.

Il Teatro Villa di San Clemente propone sabato 6 dicembre il Lady Comedy Show di e con Luisella Tamietto, accompagnata al pianoforte da Aldo Rindone. In scena una galleria di quattordici personaggi femminili esagerati, ironici ed eccentrici, interpretati con ritmo vivace e continui cambi di costume. Una serata all’insegna della comicità, che inizierà alle 21.15 dopo l’apertura del Teatro Club.

Domenica 7 dicembre dalle 10 i portici del centro storico di Saludecio si riempiono dell’atmosfera del Mercatino di Natale, accompagnato nel pomeriggio dalla proiezione del film Ozi la voce della foresta, da una merenda per i bambini e dai giochi della tradizione che animeranno le vie del paese per tutto il pomeriggio.

Sempre domenica, alle 16.30, il Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo propone una caccia al tesoro per famiglie, un modo divertente per avvicinarsi alla storia attraverso indizi, enigmi e un percorso che porta alla scoperta delle testimonianze legate alla Linea Gotica. L’attività è su prenotazione e a offerta libera.

La settimana si chiude a Montefiore Conca con la presentazione, domenica 7 dicembre, del libro “Genesi di una rivoluzione – Don Benzi e la sua gente”, a cura dell’autore Riccardo Ghinelli con la partecipazione della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’incontro si terrà alle 17.30 al Teatro Malatesta, offrendo uno sguardo profondo sulla figura di don Oreste Benzi e sul percorso umano e sociale che ha ispirato generazioni.