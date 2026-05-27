Weekend perfetto per il Pattinaggio Riccione: podi internazionali e oro regionale

Caterina Leardini si è laureata Campionessa Regionale nella categoria Allievi Reg C

È stato un weekend all’insegna delle grandi soddisfazioni e delle emozioni per gli atleti del Pattinaggio Riccione. I ragazzi hanno vissuto un’esperienza indimenticabile a livello internazionale e hanno portato a casa risultati eccezionali, rafforzando il prestigio della società sia in ambito nazionale che regionale.

Nel weekend scorso, gli atleti riccionesi hanno rappresentato l’Italia al prestigioso Burgundy Trophy in Francia, partecipando con la rappresentativa italiana ACSI. Un’esperienza unica, ricca di emozioni e di crescita sportiva, che ha visto i nostri atleti distinguersi per impegno e talento. Nella categoria Tots Ladies l’argento di Chloe Battelli è stato il primo emozionante risultato, seguito dal bronzo di Benedetta Rastelli; anche Veronica Zaghini (4) e Angelica Trail (7) hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Nella categoria Cadet Intermediate l’argento arriva per Ambra Morolli, seguita sul podio dalla sorella Aurora Morolli e al quinto posto Greta Zaghini.

Marco Perrotti, l’atleta senior di casa e accompagnatore della delegazione, ha strappato un brillante argento.

Gli atleti in trasferta al Burgundy Trophy in Francia

Ma è a Modena, al Campionato Regionale Esordienti e Allievi Regionali di federazione, che si è registrato un risultato eccezionale: Caterina Leardini si è laureata Campionessa Regionale nella categoria Allievi Reg C, con una performance impeccabile. Insieme a Caterina erano a Modena anche Aurora Pagnotta (20ª categoria Allievi Reg B), Giulia Ciuffoli (8ª categoria Esordienti Reg B), Matilde Tontini (10ª categoria Esordienti Reg B) e Syria Battelli (11ª categoria Esordienti Reg B).

Un sentito ringraziamento a tutti i nostri atleti, agli allenatori e alle famiglie che supportano quotidianamente la crescita di questi giovani talenti. Questi risultati testimoniano l’impegno, la passione e la qualità del lavoro svolto dal Pattinaggio Riccione, che continua a essere un punto di riferimento nel panorama nazionale degli sport rotellistici.

Intanto la grande famiglia dell’artistico si prepara all’appuntamento dell’estate, la 20a edizione di Iternationbal Skate Team Trophy 2026, che porterà a Riccione l’affascinante spettacolo delle competizioni di gruppo (26-28 giugno).