Weekend tra arte, cinema e storia nel cuore di Rimini

Visite guidate, mostre e appuntamenti culturali tra conventi storici, musei e spazi espositivi raccontano la città tra tradizione e contemporaneità

Tra moda e rinascimento, cinema e musica, natura e tradizioni: il fine settimana a Rimini offre tante occasioni per di scoperta e approfondimento grazie a visite guidate, mostre e appuntamenti.

Sabato 28 febbraio VisitRimini propone un’affascinante visita guidata al Convento Santa Maria delle Grazie, sul colle di Covignano. Qui, i partecipanti possono immergersi nella storia di questo importante luogo di culto, che comprende due chiesette di epoche diverse, la più antica del 1391 e quella costruita nel 1578. La guida accompagna i visitatori alla scoperta del soffitto in legno, del crocifisso della scuola giottesca e dell’immagine della Madonna delle Grazie e di preziose tele del XVI e XVII secolo, offrendo anche l’occasione per esplorare il Museo missionario collegato, ricco di oggetti di culto, ceramiche e monili provenienti da varie parti del mondo.

Domenica 1° marzo in programma visite guidate a Castel Sismondo, una delle sedi del Fellini Museum. Qui, un percorso multimediale permette di rivivere l’atmosfera dei film del grande regista riminese, attraverso installazioni che evocano scene famose e collaborazioni storiche. Le sale rinascimentali diventano un palcoscenico per frammenti di set e ricordi cinematografici, tra emozioni e ricordi di un cinema iconico.

Variegata la proposta di mostre temporanee.

Ai Palazzi dell'Arte Rimini prosegue Riviera Dream Vision, esposizione dedicata a 75 anni di moda ‘Made in Romagna’ (ingresso gratuito). Un affascinante allestimento che racconta il distretto della moda romagnolo dagli anni Cinquanta a oggi, attraverso 80 vestiti, 120 calzature, bozzetti, figurini, cartelle colore, campioni tessili, fotografie storiche, materiali editoriali, video di sfilate, filmati d'archivio, memorabilia, opere d'arte, utensili e macchinari storici.



Il Palazzo del Fulgor ospita due percorsi dedicati al grande regista riminese: "La musica di Fellini", che espone trenta dischi originali con copertine rare che celebra il legame tra le sue pellicole e la musica, e "Le magie di Federico Fellini", una mostra fotografica con immagini scattate dalla fotografa britannica Deborah Beer, recentemente riscoperte nell'Archivio Fellini del Comune di Rimini, che documentano, con uno sguardo intimo e profondo, il lavoro sul set di alcuni tra i più celebri film del Maestro.

Per gli appassionati di storia e tradizioni, al Museo della Città, fino al 6 aprile, si può visitare la mostra Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare, un percorso tra reperti, storie e paesaggi che raccontano l’evoluzione del territorio riminese e che include anche sezioni tattili e video, rendendo l’esperienza accessibile e coinvolgente.

Alla Galleria Zamagni, invece, la mostra Fango e Velluto, presenta una serie di opere focalizzate sul contrasto materico. Le opere, dell’artista Massimo Pulini, sono realizzate con fango prelevato dalle zone colpite dalle alluvioni in Romagna del 2023 e 2024, applicato su superfici di velluto, creando così un contrasto tra elementi naturali e tradizione pittorica barocca, per un’interpretazione personale e contemporanea di simboli antichi e moderni.

CastOro Teatro presenta una mostra collettiva dal titolo Tra terra e cielo, dedicata alla vita naturale e alla relazione tra uomo e ambiente, attraverso fotografie che celebrano il selvatico nel contesto urbano, in un’ottica di valorizzazione e tutela.

Sabato 28 infine il Museo della Città ospita Tra pigmenti e mordenti, evento organizzato da Imago Antiqua, in cui saranno illustrate tecniche tintorie rinascimentali con esperti come Andrea Romito e Oreste Delucca, e sarà possibile visitare una mostra di manoscritti in riproduzione anastatica, pigmenti e tessuti storici.

Sempre sabato è prevista un’apertura straordinaria della mostra di arte contemporanea Confini mobili al Palacongressi, che mette in dialogo le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, nello spazio CONVIVIO dalle 16 alle 19.

Tutte le visite guidate in dettaglio:

sabato 28 febbraio 2026

Convento Santa Maria delle Grazie, via Delle Grazie, 10 - Rimini Covignano

Rimini city Tour - Il Convento Santa Maria delle Grazie

VisitRimini propone una visita guidata alla scoperta del Convento Santa Maria delle Grazie, un importante luogo storico e artistico di Rimini con chiese antiche, opere d'arte e un museo missionario internazionale.

L'edificio è composto da due chiesette, raccolte in un unico corpo, di cui la più antica risale al 1391, mentre la seconda fu costruita nel 1578.

Insieme ad una guida si scoprono il soffitto in legno, il crocifisso della scuola giottesca e l'immagine della Madonna delle Grazie.

La visita è anche l'occasione per visitare il Museo missionario delle Grazie dove sono custoditi numerosi oggetti di culto, ceramiche e monili artigianali provenienti da Cina, Nuova Guinea, Bolivia e Africa.

Nel museo artistico sono conservate inoltre preziose tele del 1500 e 1700.

Ore 15 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/332653-rimini-city-tour-il-convento-santa-maria-delle-grazie

domenica 1° marzo 2026

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Info: www.rivieradreamvision.com/ [email protected]



fino al 22 marzo 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 22 marzo 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 6 aprile 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare

Un viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei. Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it



fino al 28 marzo 2026

Rimini, Galleria Zamagni, via Dante Alighieri n. 29-31

Fango e Velluto

La Galleria Zamagni di Rimini ospita la mostra personale dell'artista e storico dell'arte Massimo Pulini. L'esposizione, curata da Leonardo Regano, presenta una serie di opere recenti focalizzate sul contrasto materico tra il fango e il velluto. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso tre filoni principali:

Iconografia mitologica: figure di ninfe e divinità legate agli elementi naturali.

Paesaggio appenninico: una rilettura del territorio inteso come scenario di eventi geologici e cosmici.

Tematiche temporali: opere dedicate all'eclissi e a orologi da tavolo, volte a indagare la percezione soggettiva del tempo.

La tecnica adottata dall'artista utilizza fango prelevato dalle zone colpite dalle alluvioni in Romagna del 2023 e 2024, applicandolo su superfici di velluto. Questa scelta tecnica mira a integrare l'esperienza reale del territorio con la tradizione pittorica barocca, giocando sul contrasto tra l'opacità della terra e la lucentezza del supporto tessile.

Orario: dal lunedì al sabato, 9:00–13:00 e 16:00–19:30. Domenica: apertura su appuntamento

Info: www.zamagniarte.it/mostra/fango-e-velluto/

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

dal 25 febbraio al 25 marzo 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Tra terra e cielo

Mostra collettiva al CastOro Teatro

Lo sguardo umano che si posa sulla vita della natura selvatica, tra la terra e il cielo. Questo il tema, la suggestione, il filo conduttore di una mostra fotografica che desidera fare famiglia dell’amore e degli occhi di coloro che si accorgono del selvatico nel contesto urbano, per valorizzarlo e difenderlo.

Da un’idea di Arianna Lanci, la mostra collettiva rientra nelle nuove iniziative che si legano ad Altissime voci, Festival Musicale tra Terra e Cielo, nel 2026 alla sua quarta edizione, a cura di Ensemble Vocale Canòpea, in collaborazione con Lipu Rimini e Monumenti Vivi Rimini.

Una mostra intima, il primo passo di una camera delle meraviglie che crescerà con il tempo, aprendosi a sempre nuovi contributi di persone appassionate.

La mostra resta visibile per un mese a CastOro Teatro per poi trasferirsi in altro spazio nel periodo del Festival. Info: www.facebook.com/ensemblevocalecanopea



sabato 28 febbraio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Tra pigmenti e mordenti. Colori e tecniche tintorie nel Rinascimento Italiano

Un evento dedicato ai colori e alle tecniche tintorie del Rinascimento Italiano, che offre un viaggio nel mondo artistico e culturale dell’epoca.

Organizzato dall'Associazione Culturale Imago Antiqua, l'incontro vede come relatore Andrea Romito, esperto di tintura medievale, che spiega le materie prime naturali utilizzate, come robbia, reseda, guado e allume. Romito illustra come queste sostanze vengono impiegate per ottenere i colori vibranti di dipinti, tessuti e abiti, collegando le ricette storiche alla sapienza empirica delle botteghe artigiane.

L’introduzione all’evento è curata da Andrea Carloni, presidente di Imago Antiqua, che contestualizza il mondo dei colori rinascimentali.

Segue l'intervento di Oreste Delucca, che presenta la sua ultima opera sul guado, pianta fondamentale per la produzione del blu in Europa, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua importanza economica e culturale.

Al termine, i partecipanti possono ammirare una mostra con una copia anastatica del manoscritto "Trattato dell'Arte della Seta" di Firenze del 1489, il "Plictho de l’arte de tentori" (circa 1540), e una selezione di pigmenti grezzi, campionature di filati e ricostruzioni di indumenti del XV secolo, realizzate dal relatore seguendo tecniche e manoscritti dell’epoca.

Per ulteriori informazioni, si può contattare l’indirizzo email [email protected] o chiamare il numero 349 1456380.

Ore 16.15 Ingresso gratuito Info: 349 1456380 www.facebook.com/IMAGOANTIQUA/