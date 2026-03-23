Weekend tra arte, musica e spettacolo in Valconca

Da Cattolica a Montefiore Conca, mostre fotografiche, cioccolato, teatro dialettale e concerti lirici animano il territorio dal 24 al 29 marzo

Ecco gli eventi della prima settimana di primavera in Valconca

A Cattolica, il fine settimana si apre con due appuntamenti di grande richiamo. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, lungo il tratto di spiaggia compreso tra i bagni 42 e i bagni 21, la mostra fotografica “Bagnini bagnanti – 60 anni di vita, volti e immagini della cooperativa bagnini”, un percorso visivo che racconta la storia e l’identità della città attraverso i suoi protagonisti. Negli stessi giorni, Piazza Primo Maggio diventa il cuore pulsante di “Cattolica Cioccolato”, un evento che si svolge per tutta la giornata trasformando la piazza in una grande mostra-mercato dedicata al mondo del cioccolato, con stand, degustazioni, laboratori e spettacoli per tutte le età. Il programma include dj set, animazioni, show cooking con maestri cioccolatieri e il concorso “Dolci Talenti”. Venerdì 27 marzo alle ore 21.00, il Teatro della Regina ospita lo spettacolo “Capitol’ho” con Ale & Franz, una produzione che ripercorre la carriera del celebre duo comico tra personaggi iconici e nuove sorprese. Domenica 29 marzo, la giornata si apre alle ore 9.30 in Piazza Primo Maggio con l’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Amici Automoto Storiche. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, il Centro Culturale Polivalente ospita “Cosa fanno oggi i filosofi”, un dialogo sulla creatività con Rocco Tanica e Claudio Paolucci, tra filosofia e intelligenza artificiale.

A San Giovanni in Marignano, la settimana è scandita da appuntamenti dedicati alla natura e alla conoscenza del territorio. Martedì 24 marzo alle ore 21.00, nella Sala del Consiglio, si tiene il primo incontro del ciclo “Tesori della Natura” con Luciano Filanti, dedicato ai primi elementi per riconoscere i funghi. Giovedì 26 marzo, sempre alle ore 21.00 e nella stessa location, il secondo appuntamento propone “Le erbe in cucina: i segreti dello Chef” con Claudio Ciabotti. Domenica 29 marzo, il centro storico si anima con “Primavera in piazza”, una grande festa diffusa per tutta la giornata, con mercatini di giardinaggio, piante e prodotti naturali, escursioni lungo il fiume Conca, attività olistiche, laboratori per adulti e bambini, musica, esperienze nella natura e la presenza di animali da fattoria e pony. L’evento coinvolge l’intero paese con iniziative culturali, mostre e concerti, creando un’atmosfera partecipata e accogliente.

A San Clemente, la proposta culturale si sviluppa tra letteratura e musica. Venerdì 27 marzo alle ore 20.45, il Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale ospita la rassegna “I sussurri del territorio”, un incontro con gli autori Romina Batelli, Liliana Giardini e Paolo Miserocchi. Attraverso le loro opere, il pubblico viene accompagnato in un viaggio tra poesia, narrativa e racconto autobiografico, in cui la scrittura diventa strumento di cura, riflessione e riscoperta. Sabato 28 marzo, sempre alle ore 20.45 e nello stesso teatro, spazio alla musica con “Emozioni di lirica… e non solo”, un concerto che unisce la grande tradizione operistica di Verdi e Puccini alla canzone napoletana, con il soprano Reiko Higa, il tenore Mauro Montanari e la pianista Shizuka Sakurai.

A Montefiore Conca, protagonista è il teatro dialettale con la rassegna “Rumagna marzulena 2026”. Sabato 28 marzo e domenica 29 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro Malatesta, la Compagnia Filodrammatica Montefiorese porta in scena la commedia in due atti “Un prèt un po rufièn” di Mario Bassi, con la regia di Licia Cassano. Le serate si aprono con l’esibizione dell’ospite Ross, offrendo al pubblico un’esperienza all’insegna della tradizione romagnola e del divertimento.

A Montescudo – Monte Colombo, il teatro si declina in forme diverse e suggestive. Sabato 28 marzo alle ore 20.30, il Teatro Rosaspina ospita “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, una tarantella in tre atti ambientata nel dopoguerra napoletano, diretta da Giuseppe Bellarosa. Domenica 29 marzo si prosegue con due appuntamenti: alle ore 16.30, al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, va in scena “Sicuramente Amici”, uno spettacolo che intreccia racconti e personaggi storici per riflettere sui valori universali dell’amicizia e dell’amore; alle ore 18.00, al Teatro Rosaspina, la rassegna Oltremisura026 propone “Ashes” della compagnia Muta Imago, spettacolo premiato agli Ubu 2022, che esplora il rapporto tra suono, memoria e immaginazione in una narrazione immersiva e innovativa.