Indagine Campioni della crescita Welcome tra le 50 aziende italiane con la crescita più alta

La società riminese, attiva nei servizi per fiere, eventi e congressi, è al 49° posto nella classifica dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Fatturato salito a 9,52 milioni nel 2025

C’è anche un’azienda riminese tra i "Campioni della Crescita" individuati dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Si tratta di Welcome, società specializzata nei servizi di accoglienza, staffing e supporto operativo per fiere, eventi e congressi, che si è piazzata al 49° posto nella classifica nazionale pubblicata da Affari & Finanza di Repubblica.

L’indagine ha preso in esame oltre 300 imprese italiane. Welcome si è distinta con una crescita media annua del fatturato del 39,68%. Il volume d’affari è passato dai circa 3,49 milioni di euro del 2022 ai 9,52 milioni del 2025, con un aumento complessivo superiore al 172%. L’azienda lavora con organizzatori, strutture fieristiche e grandi committenti, fornendo personale e servizi per la gestione degli eventi. Alle attività di accoglienza e supporto operativo si affiancano anche pulizie, facchinaggio e logistica.

"Il modello imprenditoriale è fondato su organizzazione, qualità dei servizi e valorizzazione delle persone", commenta il presidente Giulio D’Angelo. La crescita, spiega, ha richiesto un ampliamento delle attività e un rafforzamento dei processi interni, della formazione e della struttura organizzativa.

D’Angelo attribuisce il risultato anche al lavoro dei collaboratori: "Dietro i numeri ci sono persone, competenze, responsabilità e relazioni. Non perdiamo mai di vista la dimensione umana del fare impresa". Per il presidente, il piazzamento in classifica racconta anche la capacità del territorio riminese di esprimere aziende competitive a livello nazionale, in un settore legato ai servizi, al turismo congressuale e alle manifestazioni fieristiche.