Welfare e sanità, il Distretto di Riccione rinnova l’accordo con l’Ausl fino al 2029

L’intesa tra i 14 Comuni della costa e della Valconca è stata approvata all’unanimità. Previsti percorsi integrati per anziani, persone con disabilità, minori e famiglie

I servizi sociali dei Comuni e quelli sanitari dell’Ausl Romagna continueranno a lavorare insieme nel Distretto di Riccione per altri tre anni. Il Comitato di Distretto, riunito martedì 24 novembre, ha approvato all’unanimità il rinnovo dell’accordo interistituzionale per la gestione associata degli interventi sociosanitari. L’intesa sarà valida fino al 31 dicembre 2029 e conferma l’impianto già in vigore.

L’obiettivo è garantire una presa in carico coordinata delle persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria e sociale, evitando interruzioni nel passaggio dall’ospedale ai servizi territoriali. I progetti saranno costruiti sulla base di valutazioni dei bisogni individuali, con particolare attenzione alle persone più fragili, al recupero delle autonomie e alla qualità della vita. Le aree di intervento comprendono gli anziani non autosufficienti e l’assistenza domiciliare, le persone con disabilità e i percorsi di vita indipendente, i minori e le famiglie in difficoltà, le donne in situazioni di vulnerabilità. La rete si occuperà anche degli adulti con disagio psichico e marginalità sociale, integrando l’assistenza sanitaria con quella sociale.

«Integrare in modo strutturale gli interventi sociali dei Comuni con le prestazioni sanitarie dell’Ausl significa mettere davvero la persona e la famiglia al centro della cura», afferma Daniela Angelini, sindaca di Riccione e presidente del Comitato di Distretto. Il rinnovo, aggiunge, permetterà di garantire continuità assistenziale e risposte più rapide, con progetti su misura per le fasce più fragili. L’accordo coinvolge 14 Comuni: Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, Sassofeltrio, San Clemente e San Giovanni in Marignano.

Riccione resta il Comune capofila per la gestione finanziaria, contabile e amministrativa delle risorse distrettuali e per il coordinamento dello staff professionale, composto da assistenti sociali ed educatori, che segue anziani, persone con disabilità, minori e famiglie nei 14 territori. Il Comitato di Distretto, formato dai sindaci, continuerà a occuparsi di indirizzo e programmazione, approvando strumenti come il Piano di Zona pluriennale, il Programma attuativo annuale e il Piano per la non autosufficienza. L’Ufficio di Piano, struttura condivisa tra enti locali e Ausl, garantirà il supporto tecnico e organizzativo.