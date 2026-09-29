Wellness Week, a Santarcangelo un laboratorio sul benessere e i cambiamenti di vita

Mercoledì 30 settembre alla Casa della Comunità un appuntamento promosso dall’Ausl Romagna nell’ambito della settimana dedicata a salute, movimento e stili di vita sani

Mercoledì 30 settembre a Santarcangelo, alle ore 16, ‘A passo gentile: ben-essere nei cambiamenti di vita’: laboratorio diffuso di pratiche gentili alla Piazza della Salute della Casa della Comunità (Via Pedrignone 3, ingresso ospedale).

Salute, movimento e stili di vita sani: ecco tutti gli eventi organizzati da Ausl Romagna in occasione della 11ª edizione della Wellness Week, promossa dal 23 al 30 settembre da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport e propone una full immersion di sport, fitness e benessere, con l’obiettivo di ispirare persone di tutte le età ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.

Le evidenze scientifiche, infatti, confermano in modo sempre più chiaro il ruolo centrale dell’attività fisica nella prevenzione e nella tutela della salute. Tuttavia, in Italia, ancora 6 persone su 10 non raggiungono i livelli di movimento raccomandati dall’OMS. A questo dato si aggiunge un significativo divario di genere nella pratica sportiva: secondo ISTAT 2025, praticano regolarmente sport il 43,6% degli uomini contro il 34,2% delle donne, una differenza spesso legata a barriere culturali e sociali che influenzano accesso e continuità della pratica.

In questo contesto, l’edizione 2026 pone un’attenzione particolare al tema dell’accesso e della partecipazione femminile all’attività fisica, considerati elementi strategici per la salute, la prevenzione e l’equità sociale. La Wellness Week diventa un’occasione per promuovere il ruolo dell’esercizio fisico nella salute delle donne, approfondire i temi della motivazione e dell’inclusione nello sport e contribuire alla riduzione del divario di genere, rimuovendo le barriere culturali e strutturali che ancora oggi limitano una piena partecipazione.