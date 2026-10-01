Wellness Week, boom di prenotazioni a Riccione Terme

La struttura ha aderito alla settimana dedicata a salute e stili di vita sani con il Percorso Termale Sensoriale e il tema "Women in Motion"

È stato un bilancio positivo quello della Wellness Week 2026 a Riccione Terme, dove le proposte dedicate alla settimana del benessere hanno raccolto numerose prenotazioni. Dal 23 al 30 settembre lo stabilimento ha aderito all'iniziativa promossa da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, che quest'anno ha dedicato un'attenzione particolare al benessere femminile. Al centro della proposta c'è stato il Percorso Termale Sensoriale, con la possibilità di accedere alle piscine e agli spazi dedicati al benessere usufruendo di una riduzione del 20 per cento. A completare l'esperienza è stato il "Rituale ai Cristalli di Sale", trattamento aromatico pensato per la cura e la luminosità della pelle.

Il tema scelto per l'edizione 2026, "Women in Motion", ha portato l'attenzione sulla salute delle donne, sulla prevenzione e sull'importanza dell'attività fisica. Un'impostazione che ha accompagnato anche l'avvio dei nuovi corsi di fitness nella piscina termale sulfurea, che uniscono l'attività motoria alle caratteristiche dell'acqua termale. La Wellness Week è stata anche l'occasione per presentare l'offerta che Riccione Terme porta avanti durante l'anno. Dalle cure termali tradizionali, con trattamenti inalatori, fanghi e bagni termali, alla fisioterapia e riabilitazione, che comprende anche l'idrokinesiterapia in acqua termale, fino alle proposte dell'Oasi Spa dedicate al benessere e alla cura del corpo.

L'attività delle Terme si inserisce così in un programma più ampio dedicato alla promozione di movimento, prevenzione e corretti stili di vita. La Wellness Week, giunta nel 2026 all'undicesima edizione, ha coinvolto diversi luoghi e realtà del territorio romagnolo con iniziative dedicate allo sport e alla salute, con un focus specifico sulla partecipazione femminile. Per Riccione Terme, conclusa la settimana speciale, prosegue quindi la stagione dedicata alle attività termali, alla riabilitazione e alle proposte di benessere.