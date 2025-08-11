West Nile, altri due morti nel Casertano e nel Sud del Lazio

In Italia il bilancio sale a 19 vittime e 178 casi segnalati: 8 decessi in Campania, 9 nel Lazio

Ancora vittime del virus West Nile in Italia. Il bilancio nazionale sale a 19 morti, mentre i casi segnalati sono circa 178. A Caserta, un pensionato di 83 anni, residente a Capua, è deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dopo essere stato contagiato dal virus. L’uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Si tratta dell’ottava vittima in Campania. Nel Lazio, invece, i decessi sono saliti a 9: questa mattina è morto un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, ricoverato dal 2 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, che presentava già patologie concomitanti, si trovava in condizioni critiche sin dal ricovero.