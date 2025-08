West Nile, quinta vittima nel Lazio: morto un 77enne a Latina

L'uomo era ricoverato dal 17 luglio in gravi condizioni. Soffriva di patologie croniche pregresse

Un uomo di 77 anni è deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus West Nile. Il paziente era stato ricoverato il 17 luglio in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, soffriva di patologie croniche pregresse che ne hanno aggravato il quadro clinico.

Si tratta del quinto decesso legato al virus West Nile registrato nel Lazio dall’inizio dell’estate. Le autorità raccomandano misure di prevenzione, in particolare per le persone più fragili, come l’uso di repellenti, zanzariere e la riduzione dei ristagni d’acqua.

Le Asl regionali restano in allerta, mentre proseguono le attività di monitoraggio e disinfestazione per limitare la diffusione del virus, trasmesso principalmente dalle zanzare.