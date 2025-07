Wimbledon, l’Italia c’è: in cinque al terzo turno guidati da un super Sinner

Il n.1 del mondo domina sul Centrale. Avanzano anche Sonego, Cobolli e due azzurre dal tabellone femminile

L’Italia del tennis brilla sull’erba di Wimbledon. Sono cinque, sei contando anche il tabellone femminile, gli azzurri che approdano al terzo turno dei Championships, in una spedizione che si conferma tra le più numerose e competitive degli ultimi anni. A guidarla c’è Jannik Sinner, numero 1 del mondo, protagonista assoluto nella sua prima apparizione stagionale sul leggendario Centre Court.

Opposto all’australiano Aleksandar Vukic, Sinner non ha lasciato scampo all’avversario, chiudendo in poco più di un’ora e mezza con un netto 6-1 6-1 6-3. Un match a senso unico che ha confermato lo stato di forma del campione altoatesino, ora atteso al terzo turno dallo spagnolo Pedro Martinez.

Dietro di lui, altre ottime notizie per i colori italiani. Lorenzo Sonego torna al terzo turno di Wimbledon per la terza volta in carriera. Il torinese, n.47 ATP, ha battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.126) con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 7-6. Al prossimo turno affronterà lo statunitense Brandon Nakashima (n.34), che ha superato Reilly Opelka in quattro set.

Primo vero exploit in carriera a Londra anche per Flavio Cobolli. Il 22enne romano, n.24 del ranking, ha sconfitto senza troppi affanni la wild card britannica Jack Pinnington Jones (n.281), con un convincente 6-1 7-6 6-2. È la prima volta che Cobolli centra due vittorie consecutive sui prati dell’All England Club: sabato sfiderà il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 15.