World Ducati Week 2026: a Riccione la grande parata dei 5mila motociclisti

Dal Misano World Circuit al Marano, il corteo ha attraversato la città tra ali di folla e si è concluso al Samsara Beach tra festa, musica e celebrazioni dedicate ai 100 anni di Ducati

Si è svolta con grande partecipazione e in un clima di festa la spettacolare parata di venerdì pomeriggio a Riccione della World Ducati Week 2026, uno degli appuntamenti più attesi da migliaia di appassionati delle due ruote provenienti da tutto il mondo. Oltre cinquemila motociclisti hanno raggiunto Riccione dal Misano World Circuit "Marco Simoncelli", dando vita a un lungo e scenografico corteo che ha attraversato il territorio fino a raggiungere la zona Marano.

L'arrivo delle moto lungo i viali Torino, Milano e D'Annunzio è stato accolto da tantissimi cittadini, turisti e appassionati che hanno assistito al passaggio della parata lungo il percorso, trasformando il lungomare in un grande spettacolo a cielo aperto.

Punto di arrivo della parata è stato il Samsara Beach, dove la serata è proseguita con la tradizionale rustida di pesce, momento di convivialità molto atteso dagli appassionati e condiviso con il board di Ducati. La festa è poi continuata con il Ducati Beach Party, che ha coinvolto il pubblico in una serata di musica e intrattenimento. Il format "Shazami" ha trasformato la spiaggia in un grande karaoke collettivo, ripercorrendo attraverso la musica i cento anni di storia della casa motociclistica, prima di lasciare spazio al dj set del Samsara Beach Club.

La parata ha rappresentato uno dei momenti simbolo della World Ducati Week 2026, confermando ancora una volta il forte legame di Riccione con uno degli eventi motoristici più importanti a livello internazionale.