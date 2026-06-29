World Ducati Week 2026, Misano si prepara al grande raduno del centenario

Dal 3 luglio al Misano World Circuit migliaia di appassionati per l’evento Ducati

Il World Ducati Week 2026 è ormai a un passo: l'appuntamento è infatti alle porte, con il grande raduno di Misano pronto a partire da venerdì 3 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Come riporta Ansa, Ducati entra così nella settimana dell'evento con una serie di iniziative dedicate alla community, tra digitale, gaming e creatività. L'edizione 2026 avrà un significato speciale perché coinciderà con il centenario della Casa di Borgo Panigale, fondata il 4 luglio 1926, e richiamerà a Misano migliaia di appassionati da tutto il mondo.

L'esperienza del World Ducati Week è già iniziata online con la nuova Web App ufficiale, pensata per accompagnare i partecipanti prima e durante l'evento: programma completo, mappa interattiva del circuito, aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi.

Per il Centenario torna anche il FantaWDW, il gioco dedicato alla Lenovo Race of Champions e alla V2 Future Champ Ducati Academy, che permetterà agli utenti di creare la propria squadra di piloti e sfidare la community con pronostici e classifiche, fino a premi e esperienze esclusive.



Protagonista del weekend sarà proprio la Lenovo Race of Champions, in programma domenica 5 luglio, con i piloti Ducati MotoGP e Superbike in pista insieme ai protagonisti dei campionati internazionali. In vista della gara, Ducati e Lenovo hanno lanciato anche un contest creativo per disegnare il logo ufficiale dell'edizione 2026, che sarà utilizzato sulla livrea delle moto e nei materiali della competizione, con in palio l'accesso al WDW e la possibilità di premiare il vincitore sul podio.