World Ducati Week 2026, Misano si tinge di rosso per il raduno mondiale Ducati

Dal 3 al 5 luglio il Misano World Circuit ospita le celebrazioni del centenario Ducati

Misano Adriatico è pronta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" ospiterà il World Ducati Week, il grande raduno mondiale della community Ducati che, nell'edizione 2026, assume un significato ancora più speciale perché coincide con le celebrazioni del Centenario Ducati.

Per l'occasione, il Comune di Misano Adriatico accompagnerà il fine settimana con un ricco programma di iniziative, organizzate in collaborazione con Visit Misano, che porterà l'atmosfera del World Ducati Week dal circuito al centro cittadino, coinvolgendo residenti, turisti e migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo.

La città si vestirà simbolicamente di rosso grazie a un articolato progetto di city dressing pensato per celebrare il legame tra Misano Adriatico e Ducati. Lungo la Strada Statale saranno installati totem dedicati al World Ducati Week, mentre banner brandizzati caratterizzeranno via dei Platani, piazzale Roma, piazzale Venezia e la rotonda di Portoverde. Via della Repubblica, nel tratto compreso tra la ferrovia e il lungomare, sarà illuminata di rosso, lo stesso rosso che colorerà anche la fontana di piazzale Roma.

Non mancheranno installazioni fotografiche "instagrammabili", tra cui un maxi-banner Ducati davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche e un caratteristico moscone rosso personalizzato Ducati, collocato davanti alla fontana di piazzale Roma. A completare l'allestimento, una moquette rossa accompagnerà il percorso lungo via della Repubblica, dalla ferrovia fino al lungomare.

Le vie di Misano saranno attraversate venerdì, al tramonto, dalla tradizionale Parata dei Ducatisti, uno dei momenti più attesi dell’evento. Dal Misano World Circuit migliaia di appassionati, dopo essere entrati in pista, daranno vita ad un lungo fiume rosso in movimento che si estenderà lungo le strade della Riviera. Dopo aver toccato Cattolica la Parata, nel suo tragitto che si concluderà al Samsara Beach di Riccione, transiterà per Portoverde e sul lungomare di Misano fino a Misano Brasile ed in particolare a Piazza Venezia, tradizionale ritrovo dei Ducatisti, dove si potrà respirare a pieno il clima WDW.

Il programma degli eventi cittadini si inserisce nel clima di festa del World Ducati Week con appuntamenti aperti a tutti. Venerdì 3 luglio, alle ore 21.30, piazza della Repubblica ospiterà il concerto dei Roxy Bar, tributo a Vasco Rossi, nell'ambito della rassegna Friday Night. A seguire, alle 23.30, il cielo di Misano Adriatico si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico in programma in Piazzale Roma.

Accanto agli eventi dedicati al World Ducati Week, il weekend proporrà anche numerose iniziative di intrattenimento rivolte a famiglie e turisti. Venerdì sera, oltre al concerto dei Roxy Bar e allo spettacolo pirotecnico, ci sarà la tradizionale Serata Family al Parco del Sole di Misano Brasile. Sabato alle 21:30, in piazza della Repubblica, tornerà il Varietà, sempre a cura della First Animazione. Infine, domenica alle 21:30, al Parco del Sole, andrà in scena l’appuntamento “A tutto ballo”, coni maestri Andrea e Nicole, mentre in piazzale Colombo a Portoverde sarà protagonista la canzone d’autore con il concerto de I Gatti Rossi “Come le canne al vento”.