World Ducati Week 2026: Riccione celebra il centenario Ducati con mostre, parata e festa sul mare

Quest’anno si preannuncia un’edizione speciale perché ricorre il centenario della casa motociclistica di Borgo Panigale

Si rinnova e si consolida il legame tra la città e la manifestazione del World Ducati Week 2026, il raduno mondiale dedicato agli appassionati delle due ruote in programma dal 2 al 5 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Quest’anno si preannuncia un’edizione speciale perché ricorre il centenario della casa motociclistica di Borgo Panigale. L'amministrazione comunale di Riccione sostiene attivamente la nuova edizione del World Ducati Week 2026 che coinvolgerà la Perla verde con tre importanti appuntamenti tutti con l'obiettivo di valorizzare la tradizione della Terra dei Motori e promuovere il territorio.

Il WDW OFF a Riccione -Un viaggio nel design a The Box Hotel

Il programma riccionese si apre il 2 luglio con l’apertura della mostra “Pills of Forma – Feelings Designed by Ducati in Borgo Panigale” al The Box Hotel Riccione di viale Milano, a due passi dal nuovo viale Ceccarini. Fino al 13 settembre 2026 la mostra, nata come un riadattamento mirato dell'esposizione che Ducati ha presentato al Fuorisalone di Milano e ridisegnato per integrarsi perfettamente con lo stile e gli spazi realizzati all'interno della struttura alberghiera riccionese, ospiterà un viaggio immersivo tra sketch d’autore, modellini di stile e l’eleganza della Ducati Panigale. Questa speciale edizione in "pillole" offrirà un accesso privilegiato al backstage del Centro Stile Ducati, svelando come designer e ingegneri trasformino una semplice intuizione in un'opera d'arte su due ruote, dove forma e funzione lavorano in perfetta simbiosi.

Entrando al “The Box”, gli ospiti vengono quindi accolti da un video celebrativo che li immerge immediatamente nell'universo Ducati. Gli spazi si trasformano in una galleria d'arte contemporanea dedicata agli "Sketches", i primi schizzi in cui l'intuizione creativa del designer prende forma attraverso suggestioni, geometrie e colori. L'esposizione si completa con tre modellini in "clinic", repliche fedeli realizzate con straordinaria precisione, che raccontano l'ultimo e decisivo passaggio del processo di sviluppo prima della produzione in serie.

A coronamento dell'esperienza, i visitatori potranno ammirare da vicino una leggendaria Ducati Panigale, la supersportiva per eccellenza e massima espressione della filosofia stilistica "Reduce to the Max" del brand: togliere il superfluo per esaltare l'emozione e la performance. Nascono così le moto più desiderate al mondo: un connubio perfetto tra bellezza, alta tecnologia, performance ed emozione pure.

La mostra, ideata da Donki in collaborazione con Ducati e promossa da MOAB, realizzata in collaborazione con The Box e con il patrocinio del Comune di Riccione, sarà a ingresso gratuito e aperta anche al pubblico esterno tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21.

La parata, la rustida e lo show musicale sulla spiaggia

Venerdì 3 luglio spazio ad una scenografica parata dei ducatisti composta da oltre cinquemila motociclisti che, partiti dal circuito di Misano Adriatico, raggiungerà Riccione in serata nella zona Marano. Il punto di arrivo sarà il Samsara Beach, scenario di due immancabili appuntamenti della giornata: la tradizionale rustida di pesce e l'animazione del Ducati Beach Party. La rustida sarà un momento di convivialità rivolto a tutti i partecipanti della parata e agli appassionati in occasione del raduno mondiale e vedrà il coinvolgimento del board di Ducati. Ad animare la serata sulla spiaggia ci penseranno i conduttori e performer Federico Russo e Francesco Mandelli, che coinvolgeranno il pubblico con il format Shazami trasformando il concerto in un karaoke collective. La line-up musicale sarà composta da dieci successi scelti per ripercorrere ciascuna decade dei cento anni di storia della scuderia. Al termine dello show dal vivo, la serata proseguirà sulle note del dj set del Samsara Beach Club.

In occasione delle giornate dell'evento, per dare il benvenuto ai partecipanti, la facciata del Palazzo del Turismo sarà caratterizzato da un'illuminazione scenografica di colore rosso, mentre i ledwall comunali proietteranno video celebrativi e il cubo all'uscita del casello autostradale sarà personalizzato con i poster del Wdw.

“Ospitare gli eventi ufficiali del World Ducati Week, proprio nell'anno in cui si celebra il centenario del marchio, rappresenta un'opportunità di grande rilievo per il nostro territorio - dichiara l'assessore al Turismo Mattia Guidi -. Questo appuntamento si inserisce in un calendario degli eventi di Riccione ricchissimo e rivolto a un target trasversale, capace di unire la cultura del design ed espressa magnificamente nella mostra ospitata all'hotel The Box nonchè alla tradizione dell'accoglienza romagnola. L'esposizione dedicata all'evoluzione stilistica della scuderia dimostra come le due ruote non siano solo velocità, ma anche autentica ricerca estetica. Si tratta di un evento eccezionale e di assoluta unicità: dopo essere stata esposta solo una volta a Milano durante la Milano Design Week, Riccione ha l’onore di ospitare questa mostra in totale esclusiva. La parata e la serata al Marano porteranno poi la passione dei motori tra i cittadini e i turisti, confermando la vocazione della città all'interno della Terra dei motori”.



