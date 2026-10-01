WorldSBK, Misano torna protagonista: appuntamento dal 18 al 20 giugno

Nel 2027 l'Emilia-Romagna Round si correrà a Misano World Circuit nel terzo weekend di giugno. Attesi ancora migliaia di appassionati

Il WorldSBK torna a Misano. L'Emilia-Romagna Round 2027 è in programma dal 18 al 20 giugno al Misano World Circuit "Marco Simoncelli", che ospita il campionato dal 1991. La data è stata inserita nel calendario provvisorio della prossima stagione e conferma l'appuntamento romagnolo all'inizio dell'estate.

Il round di Misano rappresenta ormai uno degli appuntamenti di riferimento per il circuito e per il territorio. Nell'edizione 2026 sono stati 76.063 gli spettatori presenti nell'arco del weekend, mentre l'audience televisiva media ha raggiunto circa 10 milioni di spettatori. Secondo uno studio realizzato da Trademark Italia nel 2024, l'evento ha inoltre generato oltre 154mila presenze turistiche e un impatto economico superiore ai 28 milioni di euro.

La tappa romagnola sarà anche uno dei primi grandi appuntamenti della stagione estiva sul territorio. Per Misano si tratta di un legame ormai storico con il WorldSBK, rafforzato nei mesi scorsi dall'accordo che garantirà la presenza del campionato sul circuito fino al 2031. "Il ritorno del WorldSBK a Misano, dal 18 al 20 giugno 2027, è una bellissima notizia per l'Emilia-Romagna", commenta l'assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni, sottolineando il rapporto tra il campionato, il motociclismo e l'economia turistica regionale. Frisoni guarda anche alla prossima edizione dopo il titolo mondiale conquistato da Nicolò Bulega, pilota emiliano-romagnolo su Ducati.

Per il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, il WorldSBK è invece un appuntamento ormai "profondamente radicato" nella storia della città. Dal 1991 il circuito ospita il campionato e il suo arrivo coincide tradizionalmente con l'avvio della stagione estiva, coinvolgendo strutture ricettive e attività economiche del territorio.

"Non vediamo l'ora di ospitare un altro grande weekend del WorldSBK", dice Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit, ricordando il legame tra la manifestazione e la polifunzionalità dell'impianto. Al centro dell'attenzione ci sarà anche il prossimo capitolo della carriera di Bulega, fresco del titolo mondiale e atteso al passaggio in MotoGP. Il programma dell'Emilia-Romagna Round 2027 comprenderà le quattro categorie WorldSBK, WorldSSP, WorldSPB e WorldWCR.