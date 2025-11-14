X Factor, si ferma il sogno di Michelle: la riccionese saluta il talent show

La 24enne della squadra di Gabbani si congeda dopo l’ultima esibizione su “Rimmel” di De Gregori

Il quarto Live Show di X Factor ha visto l'uscita di scena di Michelle Lufo. L'artista riccionese, in squadra con Francesco Gabbani, è stata la prima ad essere eliminata durante la puntata. ">L'ultima esibizione di Michelle è stata ">"Rimmel" di Francesco De Gregori.

Il percorso della 24enne ha messo in luce la sua cifra musicale personale vocata verso l'elettronica. Le sue interpretazioni di brani italiani e stranieri hanno sempre convinti giudici e pubblico. Fino all'eliminazione di giovedì sera, annunciata da Giorgia con un sentito "mi dispiace".