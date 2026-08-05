Yoga Radio Estate: lo show di Radio Bruno promuove Riccione sugli schermi di Italia 1

Lo show itinerante dell'emittente è partito dal palco di Piazzale Roma

Il grande show della musica italiana conquista il pubblico televisivo e regala a Riccione una vetrina nazionale. La prima puntata di “Yoga Radio Estate”, andata in onda ieri sera, martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, ha registrato un buon riscontro di ascolti, raccogliendo 725.000 spettatori totali e uno share del 9,13% sul target commerciale e sul pubblico attivo. La trasmissione dello speciale televisivo ha portato sul piccolo schermo le immagini e le emozioni dell’evento che ha inaugurato il tour 2026 di Radio Bruno nella cornice di piazzale Roma. La serata, condotta con successo da Noemi ed Enrico Papi, con la partecipazione di Enzo Ferrari tra il pubblico, ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, tra cui Tommaso Paradiso, Michele Bravi, Noemi, Levante, Francesca Michielin e l’ospite internazionale Kamrad.