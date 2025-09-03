Yoox annuncia 211 esuberi in Italia. A rischio 160 posti a Bologna e tagli anche a Milano

I sindacati: “Decisione inaccettabile”

Yoox Net-a-Porter, colosso dello shopping online, ha comunicato ai sindacati l’avvio della procedura di licenziamento collettivo che riguarda 211 dipendenti sui 1.091 presenti in Italia.

I tagli colpiranno in particolare la sede di Bologna, dove sono a rischio 160 lavoratori, e quella di Milano. Una notizia che, secondo i rappresentanti sindacali, è arrivata senza preavviso e senza l’attivazione di strumenti alternativi.

“Lasciare a casa le persone da un giorno all’altro non è accettabile – ha dichiarato Mariano Vendola di Filcams Cgil all’Ansa – soprattutto senza aver nemmeno tentato la strada degli ammortizzatori sociali”.

I sindacati hanno già annunciato mobilitazioni e chiedono all’azienda di aprire un confronto per ridurre l’impatto occupazionale della riorganizzazione.