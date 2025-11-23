Young Santarcangelo, che beffa: il Castenaso passa al 96'
Apre le marcature al 13' Marconi, nel recupero del primo tempo pareggia Boschi. Al 96' il gol decisivo di Mura
CASTENASO Il Castenaso supera nel recupero lo Young Santarcangelo. Al 6' la squadra locale reclama un rigore per trattenuta su Boschi. Al 13' su angolo arriva il vantaggio dei clementini, con il colpo di testa di Marconi. Al 24' Boschi imbuca per Mantovani, destro secco che sfiora l’incrocio dei pali. Al 30' Magliozzi evita il raddoppio salvando sulla linea. Boschi al 45' fa le prove per il gol, calciando a lato, poi nel recupero pareggia con un gran destro da fuori area sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa spinge la squadra di casa: al 57' Mantovani serve a rimorchio Mura, che dal dischetto del rigore non trova il tempo per la battuta a rete, la sfera finisce a Boschi che calcia alto. All'85' Sansonetti impegna in presa Golinucci. Assalto finale del Castenaso: Mura si fa murare dalla difesa al 91', poi al 96' inventa una splendida sforbiciata sul cross di Hassler.