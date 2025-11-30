Zanni decide: per il Santarcangelo seconda vittoria di fila in casa, Osteria Grande k.o. (1-0)

Il centrocampista sfrutta l'assist di Sorrentino

Young Santarcangelo - Osteria Grande 1-0

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta, Galassi, Zaghini (18' st Guidi), Vukaj, Marconi, Zanni (43' st Parma), Misuraca (25' st Vernazzaro), Vitucci (39' st Cecconi), Sorrentino, Lombardi (35' st Drudi). A disp.: Chiarabini, Madonna, Ceccarelli, Para. All.: Riccipetitoni.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Luccarini (26' st Fantilli), Tomatis, Stanzani, Busi (33' st El Archi), Castagnini, Grazioso, Monducci (33' st Landi), Spitz (16' st Martuzzi), Jammeh, Rinieri (21' st Mekhchane). A disp.: Bastardo, Carpano, Y.Sanguin, Caniato. All.: Malaguti.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 30' pt Zanni.

AMMONITI: Vukaj, Stanzani, Monducci, Misuraca, Zanni, Jammeh.

SANTARCANGELO Seconda vittoria consecutiva in casa per lo Young Santarcangelo, che trova i tre punti nello scontro diretto per la salvezza con l'Osteria Grande. Il canovaccio della gara è quello previsto: schierati con un offensivo 4-2-3-1 con Sorrentino terminale offensivo, i locali fanno la partita, gli ospiti si difendono pronti a colpire in ripartenza. Il primo portiere a essere impegnato è però Golinucci, che al 3' alza sopra la traversa il tiro da fuori area di Grazioso. All'11 Jammeh crossa per Monducci, che mette di poco a lato. Il Santarcangelo prende campo e al 22' sfiora il bersaglio su angolo: Zaghini si coordina male di testa, ma Leoni con qualche difficoltà mette in angolo. Al 30' Zanni porta i suoi in vantaggio, con un tap-in su cross rasoterra di Sorrentino, servito da una combinazione tra Vitucci e Galassi. Chiude in attacco la squadra di Riccipetitoni senza però creare altre occasioni. A inizio ripresa è invece l'Osteria Grande a sfiorare il pari, con Golinucci che al 55' è decisivo su Rinieri. Al 60' è Jammeh a sfruttare un'indecisione della difesa, Golinucci smanaccia il velenoso cross. Al 62', sugli sviluppi di un angolo, Marconi cerca l'eurogol di tacco, ma senza inquadrare il bersaglio. Al 66' è clamorosa l'occasione non sfruttata da Lombardi, che servito da Vitucci mette a lato. Si aprono spazi nella difesa dell'Osteria Grande, ma il Santarcangelo non ne approfitta: al 72' è il neoentrato Vernazzaro, su assist di Sorrentino, non inquadra il bersaglio. Al 79' brivido in area clementina, ma Golinucci fa buona guardia su Jammeh. Nel recupero ancora Golinucci vigila sul tentativo da fuori area di Fantilli.