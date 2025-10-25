Young Santarcangelo, terzo pari di fila: 0-0 con la Fratta Terme

Per i gialloblù è il secondo 0-0 di fila, dopo quello con il Faenza

Young Santarcangelo - Fratta Terme 0-0

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (33' st Galassi), Rocchi, Ceccarelli, Vukaj, Maioli, Fuchi, Zanni, Misuraca (43’ st Bianchi), Sorrentino (22' st Para), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Guidi, Parma, Arduini, Vernazzaro, Kotchap. All.: Riccipetitoni.

FRATTA TERME: Lombardi, De Luca, Rossini (38' st Signore), Panzavolta, Sedioli, Errani, Spadaro (17' st Gallo), Miraglia (17' st Candoli), Ndiaye (43' st Diop), Marozzi, Ravaioli. A disp.: Zavatti, Benini, Siboni, De Matteis, Milandri. All.: Malandri.

ARBITRO: Delucca di Bologna.

AMMONITI: Maioli, Ndiaye, Rocchi, Ravaioli

SANTARCANGELO Pareggio senza reti tra Santarcangelo e Fratta Terme. Un risultato che segna il secondo 0-0 consecutivo per i gialloblù, ancora solidi in fase difensiva ma con qualche difficoltà a trovare la via del gol. La partita è rimasta in equilibrio per gran parte dei novanta minuti, con poche occasioni da una parte e dall’altra e molto gioco concentrato a centrocampo. Nella prima parte sono stati i clementini a provarci di più: al 18’ Fuchi impegna Lombardi con un colpo di testa su corner, poi al 25’ sempre Lombardi si supera con un grande intervento sul tentativo ravvicinato di Sorrentino. La Fratta risponde al 30’ con Spadaro, che da buona posizione calcia a lato, e poco dopo con Ndiaye, murato da un ottimo intervento di Golinucci. Nella ripresa il ritmo si è abbassato. Al 72’ ancora Fuchi prova dalla lunga distanza, ma Lombardi ha bloccato con sicurezza. In pieno recupero, l’ultima occasione è di Gallo che di testa manda di poco alto.