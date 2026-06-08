YoungER Card, iscrizioni ancora aperte: i progetti di volontariato per i ragazzi dai 14 ai 29 anni

Con la fine della scuola il Comune di Rimini rilancia l’invito ai ragazzi dai 14 ai 29 anni: esperienze nelle associazioni del territorio tra ambiente, cultura, inclusione e protezione civile

Con la chiusura dell'anno scolastico molti dei progetti di volontariato legati alla YoungER card entrano nel vivo, e l'Ufficio politiche giovanili del Comune di Rimini rilancia l'invito a iscriversi. La tessera, gratuita e promossa dalla Regione Emilia-Romagna, è rivolta ai giovani dai 14 ai 29 anni residenti nel territorio regionale e offre la possibilità di vivere esperienze concrete nelle associazioni locali. L'estate rappresenta il momento ideale soprattutto per chi non lavora: le settimane libere dagli impegni scolastici e universitari diventano un'occasione per costruire qualcosa di utile, per sé e per la comunità.

I progetti disponibili nella provincia di Rimini sono 23 e coprono ambiti molto diversi tra loro: arte, centri estivi, protezione civile, storia, ambiente, eventi, astronomia, comunicazione, cura degli animali e attività di inclusione sociale. L'impegno richiesto va da un minimo di 20 a un massimo di 80 ore, con la possibilità di distribuire le attività nel tempo o concentrarle nel periodo estivo. I progetti sono avviati con conclusione prevista entro il 1° settembre prossimo.

L'idea alla base della YoungER card è semplice: mettere i ragazzi al centro, farli crescere attraverso esperienze dirette, creare occasioni di socialità e avvicinarli al mondo dell'associazionismo locale. Per incentivare la partecipazione, è prevista una gift card del centro commerciale Le Befane per i primi 100 giovani che porteranno a termine il proprio progetto.

Per partecipare occorre prima ottenere la tessera presso uno dei punti di distribuzione - a Rimini si trova all'Urp di piazza Cavour - oppure compilare il modulo online e ritirare la card successivamente. Poi basta contattare direttamente il referente dell'associazione che gestisce il progetto scelto.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Rimini nell'ambito del programma Geco 14, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili, e realizzata in collaborazione con VolontaRomagna, Centro di servizi per il volontariato.

L'elenco completo dei progetti è consultabile su www.youngercard.it (con filtro per Comune) e su www.volontaromagna.it. Per informazioni: tel. 0541 709888, email [email protected].