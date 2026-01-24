Zaia richiama il centrodestra sui diritti civili: "Abbiamo il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo"

Il governatore del Veneto interviene su fine vita ed eutanasia: "No a posizioni ideologiche, questi temi non sono appannaggio di una sola parte politica"

Il governatore del Veneto e dirigente della Lega, Luca Zaia, lancia un messaggio chiaro al centrodestra sui temi dei diritti civili e del fine vita, invitando la coalizione a superare approcci ideologici. «Io credo che questi temi non siano di dominio di qualcun altro. Dobbiamo avere il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo», ha affermato Zaia intervenendo in videocollegamento alla manifestazione organizzata dal suo partito a Rivisondoli.

Nel suo intervento, Zaia ha fatto esplicito riferimento al trattamento di fine vita, ricordando che in Italia esiste già un quadro giuridico di riferimento. «Nel nostro Paese questa possibilità esiste ed è sancita da una sentenza della Corte costituzionale del 2019», ha spiegato, richiamando i casi specifici previsti dalla Consulta e sottolineando la necessità di affrontare l’argomento con responsabilità istituzionale.

Secondo il governatore, il centrodestra non dovrebbe rinunciare a confrontarsi su questioni complesse e sensibili. «Penso che anche noi, come area politica, su alcuni temi non dobbiamo avere un approccio ideologico e lasciarli agli altri», ha concluso, auspicando un dibattito più aperto e maturo all’interno della coalizione.