Zalone da record: miglior apertura natalizia di sempre con "Buen Camino"

Il nuovo film di Checco Zalone incassa 27 milioni di euro nei primi quattro giorni di programmazione

“Buen Camino” conferma il primato per le festività natalizie: nei suoi primi quattro giorni di programmazione, il film ha incassato 27 milioni di euro (26.921.300 €), registrando una media di 34.847 € per sala in 771 cinema, con 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%.

La commedia, diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, segna un record assoluto per il periodo natalizio, diventando la migliore apertura di sempre per un film di Natale.

Il successo di “Buen Camino” ha inoltre trainato l’intero mercato cinematografico: secondo i dati Cinetel, l’incasso del weekend è cresciuto del 257% rispetto alla settimana precedente e dell’87,17% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Con questi numeri, Checco Zalone consolida ulteriormente il suo status di re della commedia italiana, confermando la sua capacità di attrarre il pubblico durante le festività con storie capaci di unire risate e grandi incassi.