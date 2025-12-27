Zalone sbanca il box office: esordio boom da quasi 6 milioni

“Buen Camino” trascina il Natale al livello record del 2011 e domina le sale italiane

Esordio trionfale per Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che conquista il pubblico e rilancia il cinema italiano nel periodo natalizio. Il film ha debuttato il 25 dicembre con numeri da record, incassando oltre 5,6 milioni di euro in un solo giorno e raggiungendo una quota di mercato del 78,8%.

Un risultato straordinario che riporta il box office nazionale ai livelli del 2011, anno d’oro per le sale italiane. Complessivamente, nella giornata di debutto, gli incassi totali hanno superato i 7 milioni di euro, con una risposta entusiasta e uniforme su tutto il territorio, dal Nord al Sud del Paese.

Il successo di Buen Camino appare ancora più significativo se confrontato con gli altri titoli in programmazione: in appena ventiquattr’ore, il film di Zalone ha già superato la metà degli incassi complessivi di Avatar: Fuoco e cenere, uscito il 17 dicembre e fermo finora a circa 10,5 milioni di euro.

Ancora una volta, Checco Zalone si conferma una garanzia per il grande pubblico e un vero traino per il mercato cinematografico italiano, capace di trasformare il periodo natalizio in un evento da record.