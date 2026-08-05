Zanzare, a Riccione parte la distribuzione gratuita del larvicida ai cittadini

Da lunedì il prodotto sarà disponibile nella sede Geat. Prosegue il piano del Comune per il contenimento delle zanzare, tra interventi e prevenzione

Da lunedì i cittadini di Riccione potranno ritirare gratuitamente il prodotto larvicida per il trattamento delle aree private. L'iniziativa, promossa da Geat in collaborazione con il Comune, rientra nel piano di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare e punta a coinvolgere direttamente i residenti nel contenimento del fenomeno.

La distribuzione avverrà nella sede Geat di viale Lombardia 17, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il prodotto è destinato al trattamento di tombini, caditoie, pozzetti e di tutti i punti in cui possono formarsi ristagni d'acqua, principali luoghi di sviluppo delle larve.

L'avvio della distribuzione coincide con una fase particolarmente delicata della stagione estiva, quando l'aumento delle temperature favorisce la presenza delle zanzare. Per questo motivo il Comune invita i cittadini a collaborare con gli interventi già in corso sul territorio.

Nei prossimi giorni, infatti, prenderà il via il quarto dei cinque cicli programmati di disinfestazione antilarvale delle caditoie stradali. Amministrazione comunale e Geat stanno inoltre valutando la possibilità di effettuare un ulteriore trattamento, in considerazione del previsto incremento della presenza di zanzare tra agosto e settembre.

L'iniziativa si affianca all'ordinanza sindacale in vigore dal 30 aprile al 31 ottobre 2026, che richiama cittadini, amministratori di condominio, imprese e gestori di aree verdi ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la formazione di ristagni d'acqua. Tra gli obblighi previsti figurano il trattamento periodico di tombini e pozzetti nelle proprietà private, la corretta manutenzione di giardini e cortili, lo svuotamento o la copertura dei contenitori che raccolgono acqua piovana e l'adozione di misure preventive per piscine fuori uso, vasche ornamentali e altri bacini d'acqua.

Le attività dei privati si aggiungono al programma di disinfestazione condotto da Geat sulle aree pubbliche e alle azioni di prevenzione predisposte dal Comune, in linea con le indicazioni della Regione per limitare il rischio di diffusione delle malattie trasmesse dalle zanzare.