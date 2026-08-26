Zanzare, larvicida gratuito al mercato di Riccione

Da venerdì Geat distribuirà il prodotto ogni settimana fino al 25 settembre. Prosegue anche la disinfestazione di 15mila caditoie pubbliche

Con l’avvicinarsi di settembre, Riccione intensifica la lotta alle zanzare. Da venerdì 28 agosto Geat distribuirà gratuitamente il larvicida anche al mercato settimanale di Riccione Paese, grazie alla collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie. Il punto di distribuzione sarà attivo ogni venerdì fino al 25 settembre.

Il prodotto può essere utilizzato dai cittadini nelle aree private dove possono formarsi ristagni d’acqua, come tombini, caditoie e pozzetti. Resta attivo anche il punto di ritiro nella sede Geat di viale Lombardia 17, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Parallelamente è partito il quarto dei cinque cicli programmati di disinfestazione delle caditoie stradali. Gli interventi, effettuati con prodotti biologici, interessano circa 15mila caditoie pubbliche e quelle presenti negli edifici comunali.

La campagna si affianca all’ordinanza comunale in vigore fino al 31 ottobre, che chiede ai cittadini, agli amministratori di condominio, alle imprese e ai gestori delle aree verdi di eliminare i possibili focolai di sviluppo delle larve. Tra le misure previste ci sono i trattamenti periodici di pozzetti e caditoie private, la manutenzione di giardini e cortili e la copertura o lo svuotamento dei contenitori per l’acqua piovana.