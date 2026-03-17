Zavoli, Caldari e l'imprenditore digitale Raffaelli: ecco i premiati del Rotary Club Riccione-Cattolica

Le premiazioni del 36esimo Premio professionale

Si è svolta sabato scorso (14 marzo), presso il Palazzo del Turismo di Cattolica la 36ª edizione del Premio professionale del Rotary Club Riccione-Cattolica (Distretto 2072), manifestazione pubblica dedicata alla consegna dei riconoscimenti Paul Harris Fellow per meriti professionali e intitolata a Jimmy Monaco.

Un appuntamento che, anno dopo anno, valorizza figure capaci di distinguersi per competenza, responsabilità e contributo allo sviluppo del territorio, interpretando in modo concreto i valori rotariani di servizio alla comunità.

Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti istituzionali della presidente del Rotary Club Riccione-Cattolica, Miranda Pironi, alla presenza delle autorità locali, tra cui la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e la sindaca di Riccione Daniela Angelini.

Nel corso dell’evento sono stati premiati tre professionisti che rappresentano percorsi diversi ma accomunati da una visione orientata al valore e alla crescita.

Il riconoscimento è stato conferito a Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca, per il suo lungo impegno al servizio delle istituzioni e del territorio, dalla pubblica amministrazione al credito cooperativo, contribuendo allo sviluppo economico e alla qualità della vita della comunità.

Premiato anche Mattia Raffaelli, imprenditore digitale e fondatore di startup innovative, esempio di una nuova generazione capace di operare in contesti internazionali coniugando innovazione, tecnologia e responsabilità.

Il terzo riconoscimento è andato a Nicolas Zavoli, Ceo di Wrs, realtà che si è affermata a livello internazionale grazie all’integrazione tra ricerca, precisione ingegneristica e know-how artigianale, collaborando con eccellenze come Ferrari, Ducati e Luna Rossa.

La consegna dei premi è stata curata da Paolo Conti, presidente della commissione Premio professionale, insieme alle autorità presenti.

Le motivazioni hanno sottolineato come i premiati abbiano saputo incarnare, ciascuno nel proprio ambito, valori di etica, leadership e spirito di servizio, contribuendo non solo al successo professionale, ma anche alla crescita del tessuto economico e sociale.