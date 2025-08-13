Zelensky a Berlino per videoconferenza sul vertice in Alaska

Rubio: “L’incontro Trump-Putin non è una vittoria per il Cremlino”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi nella capitale tedesca per partecipare a una serie di videoconferenze con i leader europei e con l’ex presidente statunitense Donald Trump. Al centro delle discussioni, il prossimo vertice in Alaska tra l’amministrazione americana e quella russa.

La notizia è stata riportata da diversi organi di stampa, mentre l’agenzia tedesca Dpa, citando fonti interne al governo, ha confermato l’arrivo di Zelensky.

In un’intervista concessa al programma radiofonico Sid & Friends in the Morning, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sottolineato che l’incontro previsto tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin “non rappresenta una vittoria per il Cremlino” e “non dovrebbe essere interpretato come una concessione alla Russia”.