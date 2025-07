Zelensky a colloquio con Trump: accordo per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina

Telefonata durata 40 minuti, in vista altri negoziati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con l’ex presidente statunitense Donald Trump per “rafforzare la protezione dei cieli ucraini”, in risposta all’intensificarsi degli attacchi russi. La notizia è emersa dopo una telefonata tra i due leader, durata circa 40 minuti, descritta da entrambe le parti come “molto importante e significativa”.

Secondo quanto riferito da Axios, Trump ha espresso la volontà degli Stati Uniti di sostenere l’Ucraina nella difesa aerea. “Trump ha detto di voler aiutare nella difesa aerea e che controllerà cosa è stato fermato”, ha riferito una fonte in merito alla sospensione di alcune forniture militari verso Kiev.

Durante la conversazione, Zelensky e Trump avrebbero concordato l’organizzazione di un incontro tra i loro collaboratori per discutere in dettaglio delle forniture militari, in particolare sistemi antiaerei e munizioni avanzate. “Si è trattato di una buona conversazione”, ha affermato una fonte citata da Axios.

Da Kiev, l’assistente del presidente ucraino Andriy Yermak ha sottolineato il valore strategico del dialogo, definendolo “molto importante e significativo”, in un momento in cui l’Ucraina è sottoposta a una crescente pressione militare da parte della Russia.

Nel frattempo, da Mosca il Cremlino ha commentato la posizione di Trump. Il portavoce Dmitri Peskov ha ribadito che, secondo il presidente russo Vladimir Putin, “raggiungere gli obiettivi russi in Ucraina attraverso i canali diplomatici è attualmente impossibile”. Putin avrebbe comunque dichiarato a Trump di preferire una soluzione politica, pur confermando l’intenzione di proseguire con quella che Mosca continua a definire “operazione militare speciale”.

Peskov ha anche aggiunto che la Russia attende un accordo sulle date per un terzo round di negoziati diretti, dopo gli incontri del 16 maggio e del 2 giugno a Istanbul.