Zelensky a Davos: alle 13 l’incontro con Trump

Nel pomeriggio il presidente ucraino parlerà al Forum. “Progressi nei colloqui di pace”, afferma l’inviato USA Witkoff

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, dove oggi avrà una serie di appuntamenti cruciali sul fronte diplomatico ed economico. Il momento più atteso è l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fissato per le 13.

Nel pomeriggio, alle 14.30, Zelensky interverrà durante una sessione del panel del Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell’Ucraina, occasione in cui illustrerà le priorità del Paese e le prospettive di ricostruzione. A margine del Forum, il presidente ucraino incontrerà anche i rappresentanti delle principali aziende energetiche, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nel settore e attrarre nuovi investimenti.

Sul fronte diplomatico, l’inviato americano per l’Ucraina, Steven Witkoff, ha dichiarato che i colloqui per porre fine al conflitto con la Russia avrebbero compiuto “molti progressi” e sarebbero ormai “ridotti a un’unica questione”, definita “risolvibile”. Il Cremlino, al momento, non ha commentato le sue affermazioni.