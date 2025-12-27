Zelensky domani da Trump, oggi la call con i leader dell'Ue. Bombe nella notte su Kiev

Putin pronto a patto con la Nato

Vertice Trump-Zelensky domani a Mar-a-Lago per accelerare sulla pace in Ucraina, mentre le bombe russe colpiscono Kiev nella notte: ci sono feriti e danni. 'Molto può essere deciso prima del nuovo anno', annuncia il leader ucraino, riferendo che al summit in Florida saranno collegati anche gli europei. Oggi intanto ci sarà una videochiamata tra il presidente Usa e quello ucraino con Von der Leyen e i leader europei. Sul tavolo il piano in 20 punti per porre fine alla guerra inviato anche a Mosca.

'Discuteremo di Donbass e sicurezza', dice Zelensky, che sarebbe pronto a indire un referendum sul piano se la Russia accetterà un cessate il fuoco di almeno 60 giorni. Per Mosca 'l'accordo è vicino, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo'. La Russia si dice inoltre disposta a firmare 'un patto di non aggressione reciproca con la Nato'. Trump: 'L'incontro andrà bene ma Zelensky non ha nulla di concreto finché non lo approvo io. Andrà bene anche con Putin, che sentirò presto'. 'Ho risolto otto guerre, e questa è la più difficile di tutte. Ma credo che ce la faremo' ha aggiunto poi il presidente Usa. L'appello del Papa all'Angelus: 'Chi crede nella pace non sia ridicolizzato'.