Zelensky lunedì da Trump: “Favorevole a un trilaterale”

“Da noi il massimo impegno per raggiungere la pace”

All’indomani del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che lunedì incontrerà il presidente degli Stati Uniti a Washington. Obiettivo dichiarato: discutere “tutti i dettagli relativi alla fine della guerra” e valutare la possibilità di un incontro trilaterale tra Ucraina, Usa e Russia.

Zelensky ha ribadito che Kiev continuerà a garantire “il massimo impegno per raggiungere la pace” e che la sua amministrazione è pronta ad accogliere ogni iniziativa diplomatica utile.

La stampa ucraina, tuttavia, ha espresso giudizi severi sul summit di Anchorage tra Trump e Putin, definendolo “un vertice disgustoso, una vittoria totale di Putin”.