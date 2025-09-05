Zelensky: “Migliaia di truppe occidentali potrebbero arrivare in Ucraina”

Putin avverte: “Sarebbero obiettivi legittimi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che migliaia di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati contro la Russia. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa a Uzhhorod insieme al presidente del Consiglio europeo António Costa.

Zelensky ha sottolineato che non si tratterà di poche unità, ma di forze “nell’ordine delle migliaia”, pur precisando che è ancora “troppo presto per parlarne nei dettagli”.

La possibile presenza di militari stranieri rientra nel quadro della “Coalizione dei Volenterosi”, che vede 26 Paesi pronti a contribuire alla difesa e alla stabilità dell’Ucraina con supporto via terra, mare e aria.

Mosca ha reagito duramente: il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che eventuali contingenti occidentali in Ucraina sarebbero considerati “obiettivi legittimi” dalle forze russe.

L’ipotesi segna un possibile cambio di passo nella strategia occidentale, finora basata principalmente su forniture di armi e addestramento, e apre a un nuovo scenario nel conflitto.