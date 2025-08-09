Zelensky: “Non regaleremo la nostra terra ai russi”

Il presidente ucraino respinge ogni ipotesi di concessioni territoriali dopo l’annuncio di un incontro Trump-Putin il 15 agosto in Alaska

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito, in un messaggio pubblicato su Telegram, che l’Ucraina non intende cedere territori alla Russia. “Gli ucraini difendono ciò che è loro. Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto. Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante”, ha dichiarato.

Le parole di Zelensky arrivano dopo l’annuncio di un incontro tra l’ex presidente statunitense Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska. Il capo di Stato ucraino ha sottolineato che il Paese è pronto a discutere “decisioni concrete che possano portare alla pace”, ma ha avvertito che “qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla”.

Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Putin avrebbe presentato all’amministrazione Trump una proposta di cessate il fuoco che includerebbe rilevanti concessioni territoriali da parte di Kiev, ipotesi che il governo ucraino respinge fermamente.