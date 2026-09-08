Z!ng, a Rimini torna l’evento dedicato a innovazione e trasformazione digitale

Il 22 e 23 ottobre al Palacongressi la seconda edizione dell’appuntamento di Var Group, con ospiti internazionali, nuove tecnologie e un hackathon di 32 ore

Var Group è lieta di invitarti alla seconda edizione di Zing - Zone of Innovation & Growth, l'evento dedicato all'innovazione e alla trasformazione digitale, in programma il 22 e 23 ottobre 2026 presso il Palacongressi di Rimini – IEG Expo.

Dopo il successo della prima edizione, che nel 2025 ha riunito quasi 2.000 partecipanti, 28 speech di speaker internazionali e generato oltre 270 connessioni tra imprese, manager e innovatori, Z!ng torna con un'edizione dedicata al tema delle polarità: le tensioni organizzative, culturali, operative e di mercato che le aziende affrontano ogni giorno. Attraverso keynote, sessioni tematiche, casi concreti ed esperienze immersive, l'evento mostrerà come trasformare queste apparenti contrapposizioni in leve di crescita e innovazione.

Tra gli ospiti già confermati: Silvia Boccardi, giornalista e documentarista; Martin Lindstrom, autore danese di fama internazionale; Pim de Morree, co-founder del movimento globale Corporate Rebels; Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica; Monica Maggioni, giornalista, scrittrice e documentarista; Andrea Pezzi, socio fondatore e presidente di Mint; Bebe Vio, atleta paraolimpica; e, naturalmente, Francesca Moriani, CEO di Var Group. Modera Victoria Cabello, conduttrice e volto televisivo.

L'evento ospiterà inoltre la Z!ng Experience, uno spazio interattivo dedicato alle nuove tecnologie e un Hackathon di 32 ore che mette in connessione giovani talenti, aziende e professionisti per trasformare idee e prospettive diverse in soluzioni concrete.