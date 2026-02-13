Zona sud di Riccione, 100 parcheggi eliminati per nuova pista ciclabile. La nota di Forza Italia

La cancellazione dei posti auto rischia di penalizzare famiglie e visitatori che sostengono le attività locali

In zona sud sono stati eliminati 100 parcheggi per realizzare una nuova pista ciclabile. In una nota stampa il consigliere comunale di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi segnala che i parcheggi sostitutivi saranno principalmente a pagamento e non è certo che saranno pronti per l’estate.

Sottolinea la necessità di valutare l’impatto economico delle scelte e di garantire alternative concrete ai cittadini e ai visitatori.

La nota stampa del Consigliere

In zona sud sono stati cancellati 100 parcheggi per fare spazio alla nuova pista ciclabile. Una scelta pesante, che colpisce direttamente una parte della città che vive di turismo di prossimità, di famiglie che arrivano per la giornata e che hanno bisogno di trovare parcheggio in modo semplice e accessibile. In Consiglio Comunale ho chiesto all’Assessore se fossero previsti parcheggi compensativi, e soprattutto se sarebbero stati gratuiti. La risposta è stata chiara: la maggior parte sarà a pagamento. E, cosa ancora più grave, non c’è alcuna certezza che saranno pronti per l’estate. Questo significa togliere 100 posti oggi, prometterne altri domani — forse — e per di più a pagamento. La zona sud non può permettersi scelte ideologiche fatte senza una reale valutazione dell’impatto economico. Qui non ci sono alberghi: le attività vivono grazie a chi arriva in auto, si ferma qualche ora, consuma e sostiene il commercio locale. Siamo a febbraio e il cantiere è ancora lontano dall’essere concluso. Le rassicurazioni sui tempi non bastano più: servono atti concreti e soluzioni immediate. La riqualificazione è giusta quando migliora la vita dei cittadini. Diventa un problema quando crea disagi senza garantire alternative certe. Continuerò a vigilare e a chiedere risposte chiare, perché la zona sud merita rispetto e programmazione seria, non improvvisazione.