Ztl, dal 1° ottobre scattano le multe: pronti i 13 varchi elettronici

Consegnati 1.800 nuovi permessi e rinnovati 2.500 pass: oltre 4.300 i residenti autorizzati

Dal primo ottobre la Zona a traffico limitato del centro storico di Rimini entrerà ufficialmente in vigore con le sanzioni: le telecamere ai 13 varchi (10 in centro e 3 al borgo San Giuliano) inizieranno a registrare gli accessi non autorizzati. Dopo la fase di pre-esercizio estiva e l’invio di migliaia di comunicazioni ai cittadini, il Comune ha rilasciato 1.800 nuovi permessi e riconfermato 2.500 pass, per un totale di 4.300 autorizzazioni.